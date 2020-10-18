美國大選2020｜華盛頓再有女性團體遊行　呼籲大選投票踢走特朗普

距離美國大選2020不足3周，美國再有女性組織舉行示威活動，名為「女性遊行」（Women's March）的組織10月17日於華盛頓、紐約等多地遊行，呼籲選民在大選投票趕走總統特朗普（Donald Trump）及其他共和黨候選人。

圖為10月17日，有女性組織在華盛頓舉行示威，大部分參加示威者的都是女性。她們呼籲選民在大選中投票，趕走特朗普。（Reuters）

數以千計女性在華盛頓聚集，遊行隊伍穿過華盛頓市中心，抵達最高法院。她們沿途高叫「為你的女兒未來投票」。大部分示威者在遊行期間都有響應大會呼籲，戴上口罩。

女性遊行組織的領袖卡蒙娜（Rachel O’Leary Carmona）表示，特朗普的任期是由女性遊行開始，現在要以女性投票結束。

除華盛頓外，紐約、三藩市亦有類似的示威進行。有參與遊行的示威者表示特朗普沒有權力決定自己是否在選舉後留下，而是在她們的手中。

特朗普在2016年競選期間，被指多次侮辱女性，以致他獲選擔任總統後，女性遊行在2017年組織多次遊行，反對特朗普。組織在期後數年雖然活躍程度日漸降低，但在近月臨近大選，最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世及一連串的事件後再度活躍起來。