美國大選2020｜特朗普雖在多個民調落後　對手稱總統仍可能連任

美國大選2020在11月3日舉行美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）把握周末及周日能接觸到更多選民的機會，到已開始提早投票的州份加緊拉票。拜登陣營警告說，特朗普仍有機會勝選。

特朗普較勤力？

在最後一次辯論於本周舉行之前，特朗普及拜登都前往一些已在進行提早投票的州份拉票。在多個民調查中領先的拜登似乎有空間可稍事休息，但他的對手特朗普則相當「勤力」

特朗普17日到密歇根州（Michigan）及威斯康星州（Wisconsin）拉票，他在2016年大選中於此兩地險勝，成為了他當選的關鍵。美聯社18日指，特朗普有可能會失去此兩州的支持。他18日會到內華達州（Nevada）造勢，當地有逾10萬選民已提前投票。

拜登17日則沒有公開活動，他18日會到北卡羅來納州（North Carolina）拉票，當地有120萬名選民已提前投票。

美國大選：圖為10月16日，民主黨總統候選人拜登在密歇根州演講。（AP）

民主黨籲勿鬆懈

雖然有不少民意調查結果指特朗普的支持度在數個州落後，惟不論民主或共和黨都已汲取2016年的教訓，就是民調結果會因多個因素未能實際反映選民意願，導致競選團隊的策略出現錯誤。拜登的陣營亦在呼籲支持者不要鬆懈。

美國《國會山報》稱在17日獲得拜登的競選經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）向捐款人發備忘錄，它寫道：「我們不可自滿，因為有灼人的事實指出特朗普仍有機會勝出，每一個跡象都顯示這事要到最後一刻才會分曉。」美聯社同日引述她指，根據2016年的經驗，不可低估特朗普在競選的最後階段趕上的能力。

美國大選：圖為10月16日，密歇根州長惠特默在密歇根州紹斯菲爾茲出席活動。（AP）

特朗普批評密州長

特朗普在密歇根州造勢時，指拜登會將社區置於險境及「令國家關閉、延遲疫苗研發與延長新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行」。

他批評密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）採取的防疫限制，指她不誠實，又對由聯邦調查局（FBI）揭發、指有右翼分子企圖綁架她的計劃表達輕視。他稱：「希望你很快能送走她的行李。」支持者隨即高呼：「把她關起來！」