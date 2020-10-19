一分鐘看世界｜美國大選2020各州解構、拜登子醜聞疑點、新冠疫情

今天是10月19日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選2020臨近，香港01就此輔以互動式地區，解構多個傳統上被視為藍州（民主黨）、紅州（共和黨）及「搖擺州」的社會、經濟及環境等因素，將如何影響選民取態。包括俄亥俄、印第安納、明尼蘇達、賓夕法尼亞、阿拉斯加及威斯康星州的深度分析已經發布。往後數天將有更多報道發布，請您點擊進入以下美國2020大選專頁：

泰國政府投鼠忌器？

泰國已頒佈禁止示威禁令4天，惟上街民眾無懼被捕或鎮壓風險，繼續出動。此外示威蔓延至國內20地，且組織示威的做法來愈難以預測，導致出現類似野貓式的抗爭，令警方疲於奔命。政府一改數天來強硬態度，稱願意進行對話。政府雖是在16日首次在這一輪示威出動水炮驅散示威者，但做法相對以往克制。其中一個原因，很可能是政府隱約感應到傳統建制陣營的分裂，因而舉棋不定……（點擊了解更多）

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+ 3 + 3 + 3

拜登次子不止通烏

美國大選2020距離舉行不足3周，臨近投票日果然有更多「黑材料」出現。在多個民意調查中領先現任總統特朗普（Donald Trump）的民主黨候選人拜登（Joe Biden）也難以倖免。他次子的不利傳聞連累父親的支持度稍跌。《紐約郵報》揭露亨特在烏克蘭涉嫌貪腐交易的新聞，又指他與中國華信能源公司關係匪淺。不過有聲音質疑報道的真偽，其中一個原因是消息來源是來自跟特朗普關係密切的人……（點擊了解更多）

拜登兒子亨特。在特朗普多番針對亨特之後，拜登提及亨特以往的濫藥問題，指後者「修補好問題」，自稱為兒子感到驕傲。（Getty）

阿、亞停火不堪一擊

亞美尼亞和阿塞拜疆因亞境之內有爭議地區納卡地區（納戈爾諾-卡拉巴赫，Nagorno Karabakh）而長期處於敵對狀態。亞、阿雖在10月17日達成的第二次停火協議，並於10月18日零時生效。惟亞美尼亞18日指控阿塞拜疆發射炮彈，停火在4分鐘內告吹。亞、阿兩軍在戰略謀劃階段的紙上談兵、一廂情願，以及在戰術行動期間的情報不暢乃至謊報軍情，讓納卡延續了32年的戰事呈現了其脱節失序的一面……（點擊了解更多）

新冠肺炎疫情升溫

世界衛生組織（WHO）統計數據顯示，全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案在10月17日新增392,471宗，死亡個案新增6,116宗。另據英媒統計，全球單日確診病例數在16日創新高，有超過40萬人確診。美國確診個案仍是全球最多；其次是印度約740萬個；巴西以510多萬個排名第三。此外歐洲的疫情持續反彈，當地日前首度錄得10萬宗確診個案後，10月16日更首度出現單日15萬宗新確診的情況......（點擊了解更多）

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