一分鐘看世界｜美國大選2020各州解構、拜登子醜聞疑點、新冠疫情

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今天是10月19日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選2020臨近，香港01就此輔以互動式地區，解構多個傳統上被視為藍州（民主黨）、紅州（共和黨）及「搖擺州」的社會、經濟及環境等因素，將如何影響選民取態。包括俄亥俄印第安納明尼蘇達賓夕法尼亞阿拉斯加威斯康星州的深度分析已經發布。往後數天將有更多報道發布，請您點擊進入以下美國2020大選專頁：

泰國政府投鼠忌器？

泰國已頒佈禁止示威禁令4天，惟上街民眾無懼被捕或鎮壓風險，繼續出動。此外示威蔓延至國內20地，且組織示威的做法來愈難以預測，導致出現類似野貓式的抗爭，令警方疲於奔命。政府一改數天來強硬態度，稱願意進行對話。政府雖是在16日首次在這一輪示威出動水炮驅散示威者，但做法相對以往克制。其中一個原因，很可能是政府隱約感應到傳統建制陣營的分裂，因而舉棋不定……（點擊了解更多

↓想看10月18日泰國曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

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拜登次子不止通烏

美國大選2020距離舉行不足3周，臨近投票日果然有更多「黑材料」出現。在多個民意調查中領先現任總統特朗普（Donald Trump）的民主黨候選人拜登（Joe Biden）也難以倖免。他次子的不利傳聞連累父親的支持度稍跌。《紐約郵報》揭露亨特在烏克蘭涉嫌貪腐交易的新聞，又指他與中國華信能源公司關係匪淺。不過有聲音質疑報道的真偽，其中一個原因是消息來源是來自跟特朗普關係密切的人……（點擊了解更多

拜登兒子亨特。在特朗普多番針對亨特之後，拜登提及亨特以往的濫藥問題，指後者「修補好問題」，自稱為兒子感到驕傲。（Getty）

阿、亞停火不堪一擊

亞美尼亞和阿塞拜疆因亞境之內有爭議地區納卡地區（納戈爾諾-卡拉巴赫，Nagorno Karabakh）而長期處於敵對狀態。亞、阿雖在10月17日達成的第二次停火協議，並於10月18日零時生效。惟亞美尼亞18日指控阿塞拜疆發射炮彈，停火在4分鐘內告吹。亞、阿兩軍在戰略謀劃階段的紙上談兵、一廂情願，以及在戰術行動期間的情報不暢乃至謊報軍情，讓納卡延續了32年的戰事呈現了其脱節失序的一面……（點擊了解更多

新冠肺炎疫情升溫

世界衛生組織（WHO）統計數據顯示，全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案在10月17日新增392,471宗，死亡個案新增6,116宗。另據英媒統計，全球單日確診病例數在16日創新高，有超過40萬人確診。美國確診個案仍是全球最多；其次是印度約740萬個；巴西以510多萬個排名第三。此外歐洲的疫情持續反彈，當地日前首度錄得10萬宗確診個案後，10月16日更首度出現單日15萬宗新確診的情況......（點擊了解更多

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