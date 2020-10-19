特朗普抨擊新西蘭總理為連任成功抗疫　稱是卑鄙的政治舉動

美國總統特朗普（Donald J. Trump）10月18日猛烈抨擊成功連任的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern），稱其為了連任而成功抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是「令人難以置信的卑鄙政治舉動」，「這個女人真丟臉。」

圖為10月14日，新西蘭總理阿德恩在基督城市中心的人行道與支持者自拍。（AP）

據《紐約客》（The New Yorker）10月18日報道，美國總統特朗普18日在威斯康星州舉行的一個集會上發表講話，期間對新西蘭總理阿德恩在新西蘭大選中獲得的壓倒性勝利進行攻擊，對於阿德恩為了連任而成功抗擊新冠肺炎疫情，他以「不正直、操縱」來形容對方。

特朗普又稱，阿德恩採取公共衛生措施來減輕新冠肺炎疫情對新西蘭的影響，是「令人難以置信的卑鄙政治舉動」。

特朗普說：「這位女士（阿德恩）想要連任，所以她決定打擊並戰勝新冠病毒」，「這個女人真丟臉。」

特朗普更指責她通過「傾聽科學家的聲音」來確保自己贏得選舉。特朗普稱：「她每天都在和科學家交談。當我們看到她的電子郵件時，一切都將真相大白。」

在對阿德恩成功應對疫情的最後譴責中，特朗普發誓說：「你永遠不會看到我做出這樣的事。」

10月17日，新西蘭舉行2020年大選。據《新西蘭先驅報》報道，計票結果顯示，現任總理阿德恩領導的工黨獲得了壓倒性勝利，阿德恩輕鬆贏得連任。

工黨得票率為49.1%，在國會120個議席中，贏得過半數的64席，將可成為單一執政黨，是新西蘭自1996年開始實施比例代表制以來，首度有政黨在國會取得足夠議席、符合單獨執政的資格。