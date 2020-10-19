人權觀察報告：朝鮮審前羈押恐怖　酷刑與強迫勞動　只是冰山一角

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）10月19日發布一份報告稱，朝鮮的審前拘留與偵查制度具有任意性，表明其缺乏任何正當程序。

這份名為《「畜牲不如」：朝鮮審前拘留的濫用和正當程序違規》的報告共有88頁，詳細說明朝鮮不透明的刑事司法系統。內文凸顯在朝鮮勞動黨政權領導下，執法機關和法院的政治本質以及朝鮮薄弱的法律與制度框架。

組織引述前在押人士，闡述當地有計劃的酷刑、無償的強迫勞動，以及危險且不衛生的環境。

國際組織人權觀察10月19日發布《「畜牲不如」：朝鮮審前拘留的濫用和正當程序違規》報告，圖為人權觀察按照前在押人士所述，畫出牢房擁擠的畫面。（Human Rights Watch）

這些人被捕時沒辦法得知自己將面臨何種處置。他們被迫靜坐在地板並維持同一動作數天，雙腿要跪坐或盤腿，雙手握拳或扶膝，低頭，然後眼睛望向地面。亂動的話會被罰起立坐下、俯臥撐、仰臥起坐或吊單槓。還有一些女性聲稱曾遭性騷擾及包括強姦在內的性侵犯。

勞動黨把在押人員視為劣等人類，他們只有囚犯編號，沒有名字，也無資格直視執法官員。他們身上爬滿蝨子、臭蟲和跳蚤，拘留所中食物很少，牢房很擁擠，也缺乏被毯、衣物和肥皂等日用品。

人權觀察亞洲區主任亞當斯（Brad Adams）表示：「朝鮮審前羈押偵查制度充斥恣意、暴虐、殘忍與人格侮辱，」「朝鮮人稱，他們日復一日生活在恐懼中，擔心陷入這個法定程序形同具文、被捕即推定有罪、唯有靠着賄賂和人脈才能脫身的系統。」

類似情況亦曾發生在外國人身上，在美國就讀維珍尼亞大學（University of Virginia）的瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年時跟團至朝鮮旅遊，因在羊角島國際飯店企圖偷走印有金正恩名字的政治宣傳海報，遭朝鮮當局逮捕並判勞改15年。瓦姆比爾被捕期間，美國不斷嘗試各種途徑營救，經過一年多後，他雖被提前釋放，但早已成為植物人，回到美國6天後就過世了，讓他的父母悲慟萬分。

▼▼▼相關圖輯：重溫瓦姆比爾獲釋時的報道▼▼▼