美國大選2020丨缺席選票是什麼？　解構郵寄選票是否有利民主黨

美國大選2020會在11月3日舉行，隨着美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，預計在大選中選擇用缺席選票（Absentee Ballot）的選民會增加。但到底缺席投票是什麼，與郵寄投票（Mail-In Ballot）有什麼分別，可能會令人感到困惑。下文會解構兩者之別，並介紹郵寄投票對大選的影響。

什麼是缺席投票？

缺席投票是供無法在大選日親自前往票站投票的選民使用，選票通常會透過郵寄方式提交。

選民申請缺席投票時要向州政府申請，並待後者接受或拒絕。當申請獲批後，官員會郵寄選票給選民。選民填妥選票並簽署後，再透過郵寄方法提交選票，部分人可選擇提前到指定地點投票，這視乎各州的政策。

美國50個州中有36個州准許選民申請缺席投票，另外有5個州要求選民申請缺席投票時，要提供理由。隨着大選臨近，有些州份可能會作出更改他們對缺席投票的申請要求。

圖為10月7日一名美國緬因州選民在波特蘭的禮堂將她缺席選票放入票箱。（AP）

什麼是郵寄投票？

郵寄投票指的是透過郵寄送達的選票。美國華盛頓特區和9個州採取被稱為全郵寄投票（all-mail voting）的投票方式，政府會在選舉前自動將選票郵寄給選民。

選民需要將選票寄回，或在選舉當天某個時間到投票地點投票。在這些州，缺席投票可以專指在選舉期間因上大學或旅遊等原因而離開該州，因此無法在登記地址收到選票的選民所使用的投票方式。

圖為9月29日美國侯斯頓哈里斯縣的選舉工作人員準備將郵寄選票發送給選民。（AP）

缺席和郵寄之別？

大部分缺席投票都是透過郵寄送達，但並非所有透過郵寄的選票就是缺席投票。

缺席投票通常是給那些因故而無法在選舉日當天親自到票站投票的選民。郵寄投票一詞則用得更為廣泛，指的是透過郵寄送達的選票，包括全郵寄投票，以及部份形式的缺席投票。

圖為10月14日美國紐約州的選民在奧爾巴尼縣選舉理事會大樓投放選票。（AP）

郵寄最後限期？

雖然美國選民是參與同一個選舉，但每個州計算郵寄選票的方法都不一樣。有26個州只會計算在大選當日送達的郵寄選票，而24個州加上華盛頓特區則會計算所有蓋上11月3日或之前郵戳的選票。

州政府亦不會無限期等待郵寄選票，在24州當中，很多州都會給予1周限期，以等待郵寄選票送達。華盛頓州給予的期限是24州中最長，只要選票的郵戳是在11月3日或之前蓋上，任何在11月23日或之前送達的選票都會被計算在內。

圖為10月17日美國新墨西哥州的選民在可供提前投票的票站排隊。（AP）

選舉日有投票結果？

或許不能。美國24個州及華盛頓特區接受選舉日過後才到達的選票。這些地方共有344張選舉人票，佔538張選舉人票近64%。假如這些州在缺乏郵寄選票的情況下無法分出勝負，大選當晚或許不能公布勝出者。

州份點算選票的時間亦有影響。郵寄選票的方式會導致有些選票提前送達，很多州份會准許當地官員在選舉日前一周開始處理選票，甚至有州份會在選票一到埗就開始。但部分關鍵州份給予很少時間讓職員在選舉前為選票分類及核對簽名，甚至完全禁止他們提前進行。這可能會導致選舉結束數天甚至數周後才有結果。

圖為10月15日美國密歇根州一名選民將她的缺席選票投入票箱。（AP）

郵寄投票引致舞弊？

有人認為郵寄投票的選票並非選民親自保管，或出現舞弊的情況，不過有研究已經否定這種說法。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究發現，過去20年只有143宗選舉相關的刑事定罪牽涉缺席投票，只佔總選票的0.00006%。

州政府有不同措施防止選舉舞弊。很多州份容許選民追蹤郵寄選票，確保收妥。政府也會逐一將選票的簽名和登記資料的簽名比較，防止選民身份遭冒充。部份州份限制指定人士領取郵寄選票，甚至要求見證人簽署選票。

圖為10月18日美國總統特朗普在內華達州卡森城出席競選集會時跳舞。（AP）

郵寄選票是災難 ？

美國總統特朗普（Donald Trump）8月15日指，若容許美國大選使用郵寄投票，將會成為災難。郵寄投票成為災難的主因，是投票可能會出現混亂和延誤，其中有部分是由特朗普自己要求削減郵政開支所造成。

美國郵政局（USPS）連年赤字，特朗普委任的新任郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）2020年5月上任後提出改革方案，削減郵政撥款及支出，包括減省人手及派遞次數，造成郵遞延誤。

民主黨對此提出250億美元的郵政撥款，有關議案在8月22日於民主黨控制的眾議院中獲得通過。不過特朗普明言反對，預料共和黨控制的參議院亦不會就議案進行表決。德喬伊8月21日則保證，USPS完全有能力並致力於安全並準時交付選舉郵件。

圖為10月18日美國民主黨總統候選人拜登在北卡羅來納州達勒姆出席競選集會。（AP）

對民主黨有利？

以特朗普為首的共和黨人認為郵寄投票會令民主黨在11月選舉中更具優勢。不過根據史丹褔大學（Stanford University）政治科學團隊5月6日發表的報告，這個主張是錯誤的。

團隊收集加州和猶他州在1996年至2018年的選舉數據，比較同州中採用全郵寄投票的縣及沒有採用此法的縣，發現郵寄投票會稍微增加選民的參與，但不會在選舉結果或得票率上對任何政黨有利。