一分鐘看世界｜拜登子醜聞內幕、泰國示威僵局有解？歐洲新冠疫情

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今天是10月20日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選2020臨近，香港01就此輔以互動式地區，解構多個傳統上被視為藍州（民主黨）、紅州（共和黨）及「搖擺州」的社會、經濟及環境等因素，將如何影響選民取態。包括亞利桑那密歇根俄亥俄印第安納明尼蘇達賓夕法尼亞阿拉斯加威斯康星州的深度分析已經發布。往後數天將有更多文章發布，請您點擊進入以下美國2020大選專頁：

拜登兒子醜聞疑雲

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在出戰美國大選2020之前，次子亨特（Hunter Biden）的不利傳聞再度發酵，《紐約郵報》揭露亨特在烏克蘭涉嫌貪腐交易，又指他與中國華信能源公司關係匪淺。曾任美國白宮首席策略師的班農（Steve Bannon）10月18日稱事件屬實，斥責拜登多年來一直說謊。惟報道真確性亦因為包括班農在內的人受貿疑。發布這個報道的《紐約郵報》內部有員工稱，撰寫稿件的人不願署名……（點擊了解更多

2013年12月4日，時任美國副總統拜登和他的兒子亨特（Hunter Biden）以及孫女（Finnegan Biden）到訪中國，圖為三人走出空軍二號。（Getty）

泰政府軟硬兼施？

泰國曼谷陸續有示威領袖被捕，以及愈多地方出現抗爭運動，政府愈來愈想為這個僵局找到出路。總理巴育19日對示威者喊話，稱政府在某程度上已妥協。不過同日較早時警方簽署命令關閉4間媒體和一個由示威者組織經營的Facebook專頁，又禁止「自由青年」（Free Youth）使用Telegram，這等箝制言論及新聞自由的舉動，也許會令示威者的不滿進一步擴大。

↓想看10月19日泰國曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

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反對抗疫示威

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案10月16日晚首度突破40萬個、創下單日新高之際，歐洲的疫情也在持續反彈，過去一周平均每日有14萬新增確診個案。英國、西班牙、意大利及法國等先後收緊措施。不過控疫措施實行多月，一些人已受不了。全歐感染率最高的捷克有人上街示威，逾百人被捕。（點擊了解更多

↓想知道歐洲民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

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菅義偉首度外訪

日本首相菅義偉10月18日出發，展開為期4天的訪問越南及印尼之旅，他19日與越南總理阮春福會面。菅義偉被預期在這次行程中推動「自由與開放的印度—太平洋區域」策略。共同社19日稱這是日本暗暗以此抗衡中國在區內已在增加的影響力。路透社16日引述菅義偉的特別顧問宮家邦彥也稱，這是表明日本較為重視該地區，「特別是南海（的安全局勢）」（點擊了解更多

菅義偉訪問越南：圖為10月19日，日本首相菅義偉與越南總理阮春福身處位於河內的總統府，出席閱兵儀式。（AP）

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