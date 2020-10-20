一分鐘看世界｜拜登子醜聞內幕、泰國示威僵局有解？歐洲新冠疫情

今天是10月20日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選2020臨近，香港01就此輔以互動式地區，解構多個傳統上被視為藍州（民主黨）、紅州（共和黨）及「搖擺州」的社會、經濟及環境等因素，將如何影響選民取態。包括亞利桑那、密歇根、俄亥俄、印第安納、明尼蘇達、賓夕法尼亞、阿拉斯加、威斯康星州的深度分析已經發布。往後數天將有更多文章發布，請您點擊進入以下美國2020大選專頁：

拜登兒子醜聞疑雲

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在出戰美國大選2020之前，次子亨特（Hunter Biden）的不利傳聞再度發酵，《紐約郵報》揭露亨特在烏克蘭涉嫌貪腐交易，又指他與中國華信能源公司關係匪淺。曾任美國白宮首席策略師的班農（Steve Bannon）10月18日稱事件屬實，斥責拜登多年來一直說謊。惟報道真確性亦因為包括班農在內的人受貿疑。發布這個報道的《紐約郵報》內部有員工稱，撰寫稿件的人不願署名……（點擊了解更多）

2013年12月4日，時任美國副總統拜登和他的兒子亨特（Hunter Biden）以及孫女（Finnegan Biden）到訪中國，圖為三人走出空軍二號。（Getty）

泰政府軟硬兼施？

泰國曼谷陸續有示威領袖被捕，以及愈多地方出現抗爭運動，政府愈來愈想為這個僵局找到出路。總理巴育19日對示威者喊話，稱政府在某程度上已妥協。不過同日較早時警方簽署命令關閉4間媒體和一個由示威者組織經營的Facebook專頁，又禁止「自由青年」（Free Youth）使用Telegram，這等箝制言論及新聞自由的舉動，也許會令示威者的不滿進一步擴大。

↓想看10月19日泰國曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 2 + 2 + 2

反對抗疫示威

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案10月16日晚首度突破40萬個、創下單日新高之際，歐洲的疫情也在持續反彈，過去一周平均每日有14萬新增確診個案。英國、西班牙、意大利及法國等先後收緊措施。不過控疫措施實行多月，一些人已受不了。全歐感染率最高的捷克有人上街示威，逾百人被捕。（點擊了解更多）

↓想知道歐洲民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

菅義偉首度外訪

日本首相菅義偉10月18日出發，展開為期4天的訪問越南及印尼之旅，他19日與越南總理阮春福會面。菅義偉被預期在這次行程中推動「自由與開放的印度—太平洋區域」策略。共同社19日稱這是日本暗暗以此抗衡中國在區內已在增加的影響力。路透社16日引述菅義偉的特別顧問宮家邦彥也稱，這是表明日本較為重視該地區，「特別是南海（的安全局勢）」（點擊了解更多）

菅義偉訪問越南：圖為10月19日，日本首相菅義偉與越南總理阮春福身處位於河內的總統府，出席閱兵儀式。（AP）

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