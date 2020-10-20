美國大選2020｜特朗普團隊要求尾場辯論主題改為外交政策

美國大選2020共和黨總統候選人、現任總統特朗普（Donald Trump）競選經理施蒂平（Bill Stepien）10月19日向總統競選辯論委員會寫信，要求後者重新考慮尾場辯論的主題，表明自己堅持認為最後一場辯論應專注於外交政策。

施蒂平在信中稱：「為了競選完整性好和美國人的益處，我們敦促你重新思考和重新發出一組強調外交政策的10月22日辯論主題」。他認為，委員會設定的辯論議題中，外交政策的比率太低，且很多題目和第一場辯論主題重疊。

↓重溫9月29日首場美國總統候選人辯論中的「精華片段」：

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他提及美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）收受利益的醜聞，稱拜登試圖迴避相關議題。

施蒂平認為，美國人民應該得知「如果美國主要政黨總統候選人對中國共產黨妥協」，又稱委員會在活動開始前幾天改變主題是完全不負責任。

▼施蒂平公開信件內容，稱總統競選辯論委員會為「拜登辯論委員會」▼

Our letter to the BDC (Biden Debate Commission) pic.twitter.com/ZsY5JfMbT7 — BillStepien (@BillStepien) October 19, 2020

總統競選辯論委員會16日宣布，來自全國廣播公司（NBC）的尾場辯論主持人韋爾克（Kristen Welker）計劃，辯論屆時將專注於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、種族、氣候變化、國家安全、美國家庭、和領導能力。