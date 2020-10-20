玻利維亞大選左翼回潮　前總統接班人大勝對手20個百分點

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玻利維亞10月18日舉行大選。根據非官方公布的點票結果，前總統莫拉萊斯（Evo Morales）欽點的接班人阿爾塞（Luis Arce）取得大約超過50%的選票，大幅拋離對手前總統梅薩（Carlos Mesa）約20個百分點，意味左翼政府將再次上場。

官方點票結果顯示，阿爾塞和梅薩早段競爭激烈，後來前者開始拋離對手。已經點算的四成選票中，阿爾塞得票率達逾45%，梅薩只有約35%。天主教會和公民團體的點票結果則顯示，阿爾塞拋離梅薩約20個百分點。官員指，得出最終結果或需時數日。

根據規定，候選人如果於首輪選舉取得逾50%的選票，或取得逾40%選票並領先第二名的對手最少10個百分點，即勝出選舉。梅薩已經承認落敗。臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）促請阿爾塞管治要考慮到玻利維亞和民主。

曾任經濟部長的阿爾塞表示，將尋求組成團結的政府。至於自我流放的莫拉萊斯於阿根廷出席記者會，宣布計劃返回玻利維亞，不過未有透露確實時間。他同時拒絕談論會否於新政府任職。

莫拉萊斯於2006年至2019年期間掌權，是南美國家左翼「粉紅浪潮」最後一名在位領袖。2019年，玻利維亞大選被指涉嫌舞弊，莫拉萊斯被迫下台和流放海外。

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