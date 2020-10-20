【泰國示威】法院頒令關閉一間網絡電視台

泰國連日爆發反政府大規模示威後，泰國法院10月20日頒令，將暫時關閉當地一間網上電視台Voice TV。該台總編輯表示，他們會繼續廣播，直至收到法庭禁令為止。另一方面，泰國政府內閣10月20日同意國會在10月26及27日召開特別會議。

泰國法院表示，網上電視台Voice TV違反政府頒布的緊急措施。數碼部門的發言人普查蓬（Putchapong Nodthaisong ）向傳媒表示，Voice TV上載不實資訊，違反電腦犯罪法。

至於Voice TV總編輯里蒂空（Rittikorn Mahakhachabhorn）則表示「我們強調，我們有基於新聞原則來運作，目前會繼續工作。」Voice TV的部分擁有權屬於前總理他信（Thaksin Shinawatra）家族。

《曼谷郵報》之前已在10月19日報道，警察總長素瓦（Suwat Jangyodsuk）簽署命令，要求國家廣播和通訊委員會及數碼經濟和社會部禁止4家媒體和1個Facebook專頁運作，包括Voice TV，路透社報道，其他3家媒體正在接受調查。

泰國政府內閣則在10月20日同意國會在10月26及27日召開特別會議，商討令國內示威停止的方法。