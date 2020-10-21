一分鐘看世界｜美總統辯論新規、泰K-pop粉絲投入示威、歐洲封城

今天是10月21日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國總統辯論新規

距離2020年美國大選不足3周，民調顯示總統特朗普（Donald Trump）與對手拜登（Joe Biden）在關鍵州份賓夕法尼亞的差距縮減，但另一方面特朗普又有爭議發言，他批評傳染病專家福奇是「蠢材」和「災難」。



總統候選人辯論將在香港時間10月23日早上舉行，特朗普要求把主題改為外交政策，至於美國總統競選辯論委員會則表示，尾場辯論將採取新規則，那就是在候選人每節2分鐘發言環節，其中一人講話時，把另一人的麥克風調較至靜音，以確保發言不會遭對手打斷......（點擊了解更多）

↓重溫9月29日首場美國總統候選人辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

泰國示威：K-pop粉絲力量

泰國反政府示威持續，當地法院頒令關閉一間網絡電視台，再引起爭議，這場示威拋棄過去「紅黃」顏色之爭，外界關注泰國示威學生能否得償所願，在這波示威中，還有一股K-pop粉絲力量，泰國媒體報道，BTS防彈少年團、少女時代、GOT7等明星的粉絲紛紛籌錢，為示威者購買物資......（點擊了解更多）

↓想看10月18日泰國曼谷多處示威現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 3 + 3

歐洲國家再封城

全球染疫人數突破4000萬，其中歐洲疫情再加劇，除了英國威爾斯及北愛爾蘭相繼封城外，還有重啟封鎖設施的愛爾蘭與考慮宵禁的西班牙，世衛表示，地球北半球即將入冬，鑑於疫情未有平息跡象，呼籲各國政府採取措施，遏止病毒傳播並挽救生命......（點擊了解更多）

↓想知道不同地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

菅義偉外訪目的

日本首相菅義偉10月20日抵達印尼，繼續他就任首相後的外訪之旅。不過菅義偉首次外訪選擇越南及印尼，而不是美國或鄰近的亞洲國家，打破過往首相的傳統，到底是為什麼......（點擊了解更多）

菅義偉10月19日出訪越南的照片，可按圖放大：

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