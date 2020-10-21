《紐時》揭特朗普於中國設有銀行帳戶

美國總統特朗普（Donald Trump）一副對華強硬牌是他的「王牌」，加上民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子被指於中國有龐大商業利益，因此拜登被視為對華立場軟弱。不過縱橫商界多年的地產大亨特朗普跟中國的關係似乎也不淺。據指，特朗普花了十年時間想於中國發展項目。

《紐約時報》分析特朗普的稅務資料，10月20日刊出報道披露總統於中國的商業活動。特朗普於海外三個國家擁有銀行戶口，包括英國、愛爾蘭和中國。特朗普於中國的戶口由特朗普國際酒店管理有限公司（Trump International Hotels Management L.L.C.）持有，2013年至2015年尋求取得許可協議期間，於中國支付188,561美元。

稅務紀錄沒有列出海外戶口資金進出的情況，不過按照規定列出從海外賺取的收入。特朗普於英國和愛爾蘭的戶口由管理高爾夫球場的公司持有，收入數以百萬美元計，但中國的戶口只有數千美元的收入。特朗普集團的律師解釋，於中國的銀行開設戶口是因為要支付本地稅項，當地辦公室自2015年以來也沒有運作。

報道指，特朗普曾於中國尋求取得許可協議，發展地產項目。2006年，特朗普於香港和內地申請註冊商標。特朗普當選後，很多申請均獲批准。2008年，特朗普想於廣州發展辦公室大樓項目，不過未成事。2012年，特朗普於上海開設辦公室。之後特朗普和國家電網合作，據報直到國家電網陷貪污調查，特朗普才放棄合作。

圖為2017年3月8日，美國總統特朗普的部份商標獲中國國家知識產權局商標局批准。（AP）

《紐約》未能單從稅務紀錄準確推斷特朗普為了發展業務於中國實際花費的金額。不過紀錄顯示，他向五間小型企業最少投資19.2萬美元。有關企業自2010年申報最少9.74萬美元的商業開支。2017年，特朗普國際酒店管理有限公司收益大增，達到約1,750萬美元，多於前五年合計的收益。不過公司除了管有特朗普其中一間中國相關的公司以外，還管理其他特朗普品牌的物業，因此未知當中有多少收益的來自中國。