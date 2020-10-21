美國大選2020｜麥康奈爾不理特朗普　無意支持民主黨經濟刺激方案

美國總統特朗普（Donald Trump）10月20日表示，願意推出比民主黨提議更大規模的經濟刺激方案，示意向民主黨開綠燈，但共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同日表示，無意支持有關預算案。

圖為10月20日，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會走廊上走過。（Reuters）

特朗普希望能在11月3日大選前，就應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情達成經濟刺激方案。民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在10月20日亦表示，與財長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話後就方案協商有進展。但美國《紐約時報》報道，共和黨對通過民主經濟刺激預算案態度消極。

麥康奈爾在同日一個記者會上，表示若果特朗普會支持民主黨預算案，他們願意把預算案提交參議院審議，惟無透露具體時間。

但報道引述共和黨消息人士指出，麥康奈爾私下向共和黨員表示，建議白宮拒絕民主黨提出的經濟刺激預算案。共和黨員擔心，特朗普為求急於通過經濟刺激方案，向民主黨妥協太多，同時倉卒提交預算案審議，會打亂即將進行的最高法院大法官審議及任命程序。

路透社報道指出，參議院共和黨領袖麥康奈爾不希望在11月3日大選前對相關議案進行辯論。

白宮與共和黨有意推出總額1.8萬億美元的刺激經濟方案，但民主黨認為應要讓更多人受惠，提出增至2.2萬億美元的預算案，因金額龐大一直遭特朗普與共和黨的反對。