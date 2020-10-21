民調：拜登幾乎全方位領先特朗普　包括經濟問題

《紐約時報》（New York Times）和西恩納學院（Siena College）10月15日至18日聯合進行的民調顯示，美國大選2020民主黨候選人拜登（Joe Biden）以50%對41%的支持率領先現任總統特朗普（Donald Trump）。選民幾乎在所有重大問題上都更支持拜登。

《紐約時報》10月20日報道，根據其與西恩納學院對可能投票的選民進行的一項全國民意調查，在公眾對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行的廣泛擔憂，以及選民要求政府採取大規模行動改善經濟狀況的背景下，拜登以50%對41%的支持率領先特朗普9個百分點。

報道稱，距離大選日只剩下兩周時間，特朗普在最緊迫的任何關鍵問題上都沒有優勢，幾乎在所有問題上選民都選擇支持拜登。他甚至在經濟問題上也失去了長期以來的優勢，選民目前對特朗普和拜登管理經濟的信任度持平。

民調顯示，拜登在新冠大流行問題上領先特朗普12個百分點。在選擇最高法院大法官和維持法律和秩序方面，選民更相信拜登，而拜登在這方面支持率領先特朗普6個百分點。此外，美國人認為拜登更有能力團結全國，這一支持率領先特朗普近20個百分點。

在關鍵選區，56%的女性選民和53%擁有大學學歷的白人選民表示對特朗普的印象非常不好，他們對現任總統的反感達到了前所未有的程度。而特朗普只有在沒有大學學歷的白人選民中佔據優勢。

報道稱，特朗普在經濟事務和法律與秩序方面地位的下降，對他來說是一次具有破壞性的挫折。在競選的大部分時間裏，特朗普一直把自己的命運押在說服美國人相信拜登會讓他們陷入貧困和不安全的境地上面，並試圖抹黑拜登個人形象讓他不被搖擺州選民接受，但這種做法選民顯然不買帳。仍有過半數（53%）選民表示看好拜登，相對僅43%選民看好特朗普。

在經濟問題上不再支持特朗普，部分原因可能是選民迫切希望從聯邦政府獲得新的救濟支出，特朗普名義上支持聯邦政府，但他沒有積極尋求從國會共和黨人那裏榨取。而拜登提出了2萬億美元的可再生能源和基礎設施一攬子計劃以刺激經濟，此舉得到了廣泛的公眾支持。