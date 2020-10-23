美國大選2020．持續更新｜尾場總統辯論上演　特朗普拜登再鬥法

2020年美國大選的最後一場總統辯論在香港時間10月23日早上舉行，總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續鬥法，拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。本文跟進這場辯論的最新消息。

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是次辯論於香港時間10月23日早上9時在田納西州納什維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，由全國廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）擔任主持。

首場辯論場面混亂，所有人對當時瘋狂「疊聲」的場面記憶猶新，這次辯論新增「熄咪」規定，每位候選人對六個辯題各有2分鐘發言時間，期間對手的麥克風將調較至靜音，至於剩餘的15分鐘開放討論則不會靜音。

拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。

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