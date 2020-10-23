美國大選2020｜特朗普稱奧巴馬政府施政不力　否則他不會競選總統

2020年美國大選的最後一場總統辯論在香港時間10月23日早上舉行，總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續鬥法，拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。本文跟進這場辯論的最新消息。

1013：拜登說：「（將移民家分離）令我們（美國）成為笑柄，與我們作為一個國家的所有概念相悖。」他說：「這是犯罪的。」特朗普說那些移民已獲得很好的照顧。

1008：兩人在移民問題上的討論可說是火花四射，拜登說特朗普導致移民兒童被人從父母的臂彎中拉走。特朗普說形容想要進入美國求庇的移民是「土狼」，以及有很多壞人前入美，但因為他推出的措施，現在美國現在的邊界變強。

面對拜登以及主持人一再提及移民與兒女骨肉分離的問題，特朗普被問及是否知道他們為什麼來美。特朗普說：我知道。

1001：特朗普與拜登在最低工資上進行討論，特朗普說亦應是國家的選擇。

1001：特朗普說，如拜登當選，股市會暴跌。拜登反駁說：股市是他（特朗普）唯一的手段……什麼事發生在那些普通人身上了？

1000：特朗普對主持人說：我真的尊敬你迄今為止處理這個（辯論會）的表現。

1000：特朗普說想美國有適於社會的醫療保健計劃。

0956：拜登說，會令數以百萬計人沒了醫療保障的人是特朗普。他說：醫療保健不是特權，這是對的，我對我的醫療保健計劃非常自豪。

0956：特朗普稱拜登是想終結1.8億人的醫保計劃。

0955：特朗普稱奧巴馬醫保不好，「我想做的是一個更好的醫療系統……我們一直想照顧本身在健康問題的人。」

0954：辯論會的議題來到美國醫保及經濟。

0947：拜登稱朝鮮領袖金正恩沒有與奧巴馬政府會面，因為華府堅持要朝鮮進行無核化。特朗普說奧巴馬政府為他留下爛攤子。

0946：拜登指「特朗普承認朝鮮的正當性，他（特朗普）在說他那個其實是惡棍的好朋友。」

特朗普說美國前總統奧巴馬說，美國是有可能與朝鮮開戰。「我與金正恩有非常好的關係，而我們就沒有戰爭發生。」

0944：拜登回應主持人說，在朝鮮願意在凍結武器計劃的程況下與之推進關係。

0942：主持人將話題帶到朝鮮。

0940：拜登說：我會讓中國遵從國際規則……不像特朗普。他也說自己在當副總統時，有就南海問題挺身。

0939：主持人問候選人會否要求中國為病毒付出代價。

0936：特朗普在公開稅務紀錄一事上說「我所有的帳戶正在審計中」。「他們一直在說那750……讓我告訴你，我預付數以百萬計美元（的稅）。」

0931：拜登引述《紐約時報》的報道，稱特朗普在中國有生意以及戶口，指他收過很多外國來源的錢。拜登也說自已生平從未自獲得任何外國資金，亦說自己已公開自己的報稅紀錄，但「你（特朗普）一年都沒有，你在隱藏什麼？」

0930：來到第二個議題：外力干預選舉。

0926：辯論會已進行逾20分鐘，氣氛相對第一次而言是相當冷靜。特朗普對主持人亦有禮。迄今靜音按鈕尚未動用。

0925：拜登說：「我們應該安全地重新開放國家。」

0922：特朗普說拜登批評他對中國「鎖國」是排外。事實上這是斷章取義的說法，之前已有媒體進行事實查核證明拜登沒這麼說過。拜登亦即場反駁。拜登回應說：「他（特朗普）是排外，但不是因為他對中國『鎖國』。」

0919：拜登說及疫情的經濟代價：我會讓病毒停止運轉，不是這個國家。

0916：特朗普再度將疫情歸因中國，他說：「我對此負上全部責任。病毒來自中國，這不是我的錯。」

0914：討論來到封鎖措施，特朗普稱不能長久鎖國。他又說99.9%的年輕人、99.9%的人後來都康復了。

0912：主持人兩度追問特朗普，疫苗是不是能在「數周內」可以面市。特朗普僅說幾間藥廠在這方面進度良好。

0910：拜登引用《新英格蘭醫學雜誌》社論，指出特朗普應對疫情表現是悲劇，他說自己會領導美國走出去、終結疫情。

0907：特朗普首先回答，與他之前在第一次辯論會中的說法分別不大，都是說自己在個別地抗疫有成效、疫苗會在數周內面世。他亦說疫情是全球的問題。

0906：主持人問候選人會如何領導美國應對疫情。特朗普先回答。

0905：主持人發表開始開場白。

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是次辯論於香港時間10月23日早上9時在田納西州納什維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，由全國廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）擔任主持。

首場辯論場面混亂，所有人對當時瘋狂「疊聲」的場面記憶猶新，這次辯論新增「熄咪」規定，每位候選人對六個辯題各有2分鐘發言時間，期間對手的麥克風將調較至靜音，至於剩餘的15分鐘開放討論則不會靜音。

拜登面對的挑戰，將是如何回應有關其兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞。至於對特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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