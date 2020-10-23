一分鐘看世界｜美國大選總統辯論、流感疫苗風波升溫、教宗新表態

今天是10月23日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

總統辯論再登場

2020年美國總統大選最後一場辯論香港時間10月23日早上9時登場，將是兩位候選人最後衝刺的黃金機會，外界既關注總統特朗普（Donald Trump）將如何應對新增的「熄咪」規定，也關注民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將如何招架有關兒子醜聞的事。美國媒體也報道，特朗普準備在選舉日之後，解僱FBI局長......（點擊了解更多）

↓香港01的美國大選2020專頁已經登場，想知最新選舉動向、民調走勢、大選選情分析，請點擊進入專頁↓

韓國28人接種流感疫苗後死亡

韓國不斷出現民眾接種流感疫苗後死亡的個案，截至10月22日下午，有關死亡人數升至28人，確切死因未明。事件令當地群眾疑惑又不安，尤其是官員與醫生組織說法分歧，官員主張死因和疫苗有直接關聯的可能性不大，並稱防疫部門和專家一致認為目前沒有暫停接種的必要，但韓國最大醫生組織則呼籲政府叫停流感疫苗計劃......（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

教宗倡民事結合而非同性婚姻

天主教教宗方濟各在一套最近記錄片呼籲為同性戀者設立民事結合法例，讓他們擁有組織家庭的權利並受到法律保障。此舉為歷代羅馬教宗在同性戀問題上最開明的取態，不過方濟各贊同的為「民事結合」，而非贊成同性「婚姻」......（點擊了解更多）

↓想知道有那些國家或地區已立法保障同婚權利，請點擊放大觀看：

+ 4 + 4 + 4

BNO特別簽證

英國政府10月22日公布更多有關英國國民（海外）護照（BNO）擴權計劃、即特別簽證「香港BNO簽證」的申請詳情，當中提到將在2021年1月31日起接受申請，不設名額限制，5年期的簽證費用為每人250鎊......（點擊了解更多）

🔻點擊圖輯了解更多有關BNO新擴權計劃的資訊🔻

+ 5 + 5 + 5

編輯精選

【泰國示威】巴育退讓取消緊急狀態 事態可以收拾嗎？

菅義偉甫上任首訪越南印尼 日本又針對中國了？

莫迪究竟有沒有「台灣牌」？

必看話題文章

2020全球最有價值品牌榜Apple續居首 Amazon藉疫情超越Google

歐洲天文台重現恆星遭黑洞撕裂全過程 最後一抹殘光極淒美

牧師不慎跣手嚇怕受洗男嬰 3度急速高舉放落激到媽媽搵律師跟進

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。