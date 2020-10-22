BNO擴權｜英國：明年1月31日起接受赴英居留申請　5年簽證費250鎊

英國政府10月22日公布更多有關英國國民（海外）護照（BNO）擴權計劃、即Hong Kong BN(O) Visa的申請詳情，當中提到將在2021年1月31日起接受申請，不設名額限制。

5年簽證費約2500港元

英國政府在網站表示，5年期的簽證費用為每人250鎊（約2500港元），30個月的簽證費用則為每人180鎊（約1800港元）。申請者赴英的話，也要另外繳交健康稅（health surcharge）。

英國提到，這個費用比目前其他申請赴英的簽證費要低。根據英國政府網站，目前「Tier 2」一般工作簽證的費用為每人約610鎊（最多3年簽證）至1220鎊（超過3年簽證）。

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英國之前已在7月表示，英方會自2021年1月起推出一個新的簽證，名為Hong Kong BN(O) Visa，供BNO持有人與他們的近親（close family members）申請赴英居留，可以在英國國內或國外申請，方式為網上申請。

申請人有不止一種選擇，可選擇先申請到英國30個月（可再延長30個月），或是一次過申請到英國5年。獲批赴英的申請人可以在當地工作，也可以讀書，但不能夠取得公共資金（public funds），即指領取社會福利。合資格者在當地居留5年後，可以申請定居，之後在定居滿1年後，可申請做英國公民。

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