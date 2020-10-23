【一屍兩命】日本狠夫殺孕妻埋葬山區　曾數度重返棄屍現場

日本發生一宗震驚社會的殺人事件。一位名為千葉惠的女子，在去年5月後便失去聯繫。直到今年4月，才在山中發現她與體內2、3個月胎兒遺體。警方在10月14日以殺人罪逮捕了嫌犯，也是受害者丈夫千葉祐介。

根據日本媒體「文春Online」報道，受害者千葉惠本來在岩手縣一關市內的醫院工作，但從去年5月31日開始音訊全無，其他人傳LINE給她，也完全沒有已讀的通知。

她的丈夫千葉祐介則在當時供稱，5月31日當天早上和她吵了架，之後就沒看到她了。沒想在一年後案情水落石出，受害者早已被殺害，被棄屍在岩手縣的音羽山中，找到時已經化成白骨，因此難以確定死因和死亡時間，丈夫被捕後也坦承是殺人兇手。

（編按：警方從汽車導航紀錄中得知，他在去年7月曾多次造訪棄屍地點。日媒報道中未提及原因。」

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