韓國增至36人接種流感疫苗後死亡　法醫：17歲少年死因與疫苗無關

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韓國接連出現民眾接種流感疫苗後死亡個案，社會不安，當地疾病管理廳10月23日公布，截至當天下午1時，有關個案增至36宗。

這次風波最先由一名17歲少年接種疫苗後死亡引發關注，當地研究院發布該宗個案的法醫鑑定報告，稱死者死因與疫苗接種無關。雖然韓國政府未叫停流感疫苗接種計劃，但有地方政府已自行作出暫停決定。

韓國疾病管理廳稱，目前仍未查明死亡病例與疫苗接種的因果關係。在這次風波中，首宗死亡個案發生在10月16日，死者是一名17歲高中生，韓國國立科學搜查研究院22日發布該宗個案的法醫鑑定報告，稱死者死因與疫苗接種無關。

圖為10月15日韓國一名女子在高陽市的公園中走過。（AP）

總理丁世均說，基於已向專家確認的資料，政府已宣布流感疫苗和死亡個案的相關性低，不過很多人仍對疫苗保持憂慮。他敦促衛生官員徹底地調查疫苗與死者之間的任何關係。

浦項暫停流感疫苗計劃

隨着死亡人數不斷增加，韓國醫學會（KMA）已提議暫停注射流感疫苗計劃，同時專家繼續調查注射與死亡個案之間的潛在關聯。雖然韓國政府未叫停流感疫苗接種計劃，但東南部港口城市浦項10月23日已自行宣布，會暫停流感疫苗注射計劃一周。

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