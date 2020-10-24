【新冠肺炎】泰王傳凌晨秘密入院檢測　保鑣確診後　無隨扈被隔離

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后素提達（Queen Suthida）最近數周成為泰國社會運動的焦點之一，在情況有所緩和之際，卻傳出他可能確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的危機。

德國《圖片報》（Blid）報道，一名王室隨扈從泰國在返回德國後確診感染，導致泰王10月21日凌晨2時左右被送往曼谷的醫院，進行新冠肺炎檢測，目前沒有任何人接受隔離。

泰國王室未有公布泰王入院的消息，醫院的員工亦被要求「封口」。

迄今外界已知的是隨扈在確診染疫後，泰王的其他隨行人士未有被要求進行隔離，當中包括素提達王后、泰王與王后之子提幫功王子（Prince Dipangkorn）。

泰王哇集拉隆功偕同王后素提達10月13日出席已故泰國普密蓬逝世4周年紀念儀式。泰王與王后步出曼谷大皇宮時受到保皇派人士的熱烈歡迎。（AP）

↓想看更多泰王及王后的照片，請點擊放大觀看：

+ 2 + 2 + 2

泰國今年已發生兩波示威，第二波在7月開始，曼谷自10月14日開始每天都有示威者上街繼續要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台，以及限制王室權力。

示威者堵塞曼谷一些大型十字路口，導致交通受到阻礙。在王后與王子的座駕駛進示威人群，被指構成威脅後，政府15凌晨起實行緊急命令，禁止5人或以上集會。不過示威活動未有緩和下來，16日警方首次出動水炮驅散示威者。與此同時，組織示威的人士及單位做法愈見靈活，往往在最後一刻公布集會地點，令警方難以預測。此外類似活動在市郊及市外20多個地方都有發生，有見及此，巴育的立場開始軟化，稱尋求對話，並在10月22日宣布撤消命令。

↓泰國民眾示威情況↓

+ 2 + 2 + 2

↓部分示威者用雨傘陣抵擋水炮↓