美國大選2020・持續更新｜拜登與特朗普誰會得勝？博彩業這麼看

我們來到10月的第四周，美國時間11月3日舉行的美國大選2020亦進入倒數階段。多個民意調查結果顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國層面和關鍵搖擺州領先現任總統特朗普（Donald Trump），但最後結果仍待11月揭盅，而且今年受到美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，大選結果未必能如2016年那一次般，在投票日未結束時已見眉目。

香港01已推出美國大選2020專頁，請點擊下方圖片，了解這個事關全球民眾的大型選舉。

10月31日，美國大選2020倒數4天：

19:28：立場被視為親特朗普的美國霍士新聞（Fox News）10月31日就「可能選民」所做的全國民意調查，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）領先總統特朗普（Donald Trump）的幅度，已從10月初的10個百分點稍微減到8個百分點。

18:45：《紐約時報》專欄作家克魯曼（Paul Krugman）稱那些認為拜登上場就能即可望撥亂反正的人，這種期待未免「天真得無可救藥」。

14:35：賓夕法尼亞州（Pennsylvania）巴特勒縣（Butler County）的選舉主任希斯利（Aaron Sheasley）10月29日表示，縣內仍有數量未明的郵遞選票仍未寄到選民手上。當地有約15萬名選民。

12:05: 美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，不少選民選擇透過郵寄選票履行公民責任，減低於票站投票時傳播病毒的風險。不過疫情等因素導致派遞需時較長，個別州份提出延長截票期限，引起法律訴訟。不過並非所有案件都得到同一種的結果。

09:57：多個關鍵州份的形勢仍然緊湊，而博彩市場則看好民主黨總統候選人拜登可以在這些州份擊敗現任總統特朗普。

09:30：隨着大選臨近，特朗普以「封殺」TikTok作為力抗中國滲透的牌愈不好打。美國商務部下令禁止短片分享應用程式抖音海外版TikTok在美國運作，該命令原定於11月12日生效，不過一名賓夕法尼亞州地區法官在10月30日阻止有關禁令。

09:15：美國大選2020進入最後直路，兩位總統候選人、現任總統特朗普和民主黨的拜登10月30日到中西部多個州份拉票，並繼續就疫情問題隔空交火。

09:00：美國大選2020尚有4天舉行，惟該國疫情持續升溫，令人擔心投票日會否成為另一個播毒的源頭。CNN在30報道中稱它計算出，特朗普的競選集會與新增確診個案數字上升有關。

10月30日，美國大選2020倒數5天：

18:02：威斯康星州共和黨主席表示，在選舉來到關鍵階段之際，黑客從該州帳戶竊取用來為現任總統特朗普助選的230萬美元（約1,794萬港元）。

08:23：美國三季度GDP出現「報復性反彈」，按季升33.1%，創自有紀錄以來的漲幅新高，但需要注意的是，美國經濟在第二季度曾暴跌31.4%。受最新公布的數據影響，華爾街股市10月29日擺脫上個交易日的跌勢，三大指數向上。

10月29日，美國大選2020倒數6天：

10:49：路透社和益普索（Ipsos）的最新搖擺州民調顯示，拜登和特朗普在亞利桑那州（Arizona）和另一個搖擺州佛羅里達州（Florida）的支持率勢均力敵。

09:43：美國最高法院10月28日裁定，容許北卡羅來納州收集和點算選舉日後9日內收到的郵寄選票。最高法院同日再度駁回共和黨的要求，容許賓夕法尼亞州延長郵寄選票期限。

09:38：美國大選2020舉行前，社交媒體Facebook及Twitter限制轉發拜登次子亨特（Hunter Biden）的不利傳聞，創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10月28日稱，這個操作是在美國聯邦調查局（FBI）發出警告後進行。

09:03：總統特朗普10月28日到關鍵搖擺州亞利桑那州拉票。他表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗即將面世。

02:36：民主黨總統候選人拜登10月28日與妻子在他從政之路的起步點特拉華州（Delaware）威爾明頓市（Wilmington）提早投票。他投票前稱，不會為抗疫開空頭支票，但強調會以科學為優先。

懂得以下這些 您比其他人更懂美國大選2020：

美國大選2020：距離投票日尚有一周，美國國內多處選舉氣氛已相當濃厚。支持民主黨總統候選人拜登的車隊走遍全國，把握機會呼籲人們投票。圖為10月18日，車隊來到佛羅里達州邁阿密，拜登的支持者經過特朗普支持者附近時，更加出力叫叫喊。（Getty）

１.2020年11月3日是周二，為何美國大選總是在周二舉行？

這個慣例其實始於1845年，當時國會通過聯邦法律，指定11月首個周一後的周二為選舉日。立法者選擇周二的原因與美國19世紀農業社會的背景有關。當時很多選民務農為生，他們居住的地方遠離票站，時常為投票而花費最少1天時間上路，加上大部分人周日要去教堂，周三要趕赴農民市集日。立法者顧及這些因素後，就選定一周首個最方便舉辦選舉的日子──就是周二。

２.美國總統非直接經普選選出，而是要透過「選舉人票制度」決定當選人，它如何運作？

各州要先選出選舉人，再由他們組成的選舉人團負責根據普選結果來選出總統。選舉人一般都是政黨的資深黨員。除了緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）外，其餘州份採取「勝者全取」的投票制度，即一個州的所有選舉人，都要投票予該州普選中得票率最高的候選人。50個州依照各自在國會的代表人數，按比例分配選舉人票。

全國一共有538名選舉人參與總統選舉的投票，總統候選人最少要獲得270張選舉人票才能當選。

美國大選：圖為10月23日，民主黨總統候選人拜登在特拉華州演講。（AP）

４ 一些與大選有關的特別名詞，它們的意思是？

這些名詞其實都是美國的政治術語，如GOP是共和黨的傳統暱稱。「紅色州份」就是傾向支持共和黨的州份；「藍色州份」即傾向支持民主黨的州份。紅色加藍色就是「紫色州份」（Purple state），即民主黨和共和黨勢均力敵的「搖擺州」。「領頭羊州」就是參考過去歷史，傾向於投票予選舉獲勝的候選人之州份。「平衡選票」是指總統候選人選擇能補足自己弱點的人來當副手的做法。

４ 特朗普與拜登的政綱 有何分別？

經濟：特朗普主張放任、鬆綁，他希望進一步減稅，相信自由市場、放寬規管以及推行鬆綁環境政策；拜登主張規管調控，欲調高年收入$40萬美元以上群體的稅率，以及全面加強減排規管。

社會：特朗普在社會議題上奉行保守主義，他提倡私人醫保、加強警隊等執法部門權益、強調驅逐非法移民；拜登則希望為弱勢社群平權、欲擴大醫療保健計劃、着重推動男女平權及LGBTQ權益、加強對非法移民的治理與管控。

特朗普在外交方面強調「實力比拼」，他行「美國優先」政策、提升美國作為強國的影響力，以及將中國視為首要打壓對象；拜登行多邊主義，恢復美國領導角色，以及希望組建講求「規則」和「民主」的國家聯盟，應對中國等國的潛在挑戰。

想了解更多，請即點閱：美國大選2020｜一文睇清：特朗普與拜登政綱對比

５ 拜登在多個民調上領先特朗普，但民調可信嗎？

2016年大選時，民調與模型都指向希拉里（Hillary Clinton）大勝，而特朗普卻「黑馬跑出」，令人擔心是次大選的民調都不準確。邁阿密大學（University of Miami）政治學教授克洛夫斯塔德（Casey Klofstad）9月對於這個問題的答案是肯定的。他說：「民調可靠，但它們並不是不會犯錯的。」

洛夫斯塔德稱，2016年大選時，一些關鍵州份沒有做足夠的可靠民調。高學歷人士更願意接受民調訪問，當年很多低學歷人士沒有參與民調，這導致結果未能更準確反映不同選民的取態。

不少民意調查機構汲取了這個教訓，2020年也將學歷採用為權重特徵之一，避免重蹈覆轍。

除了上述例子，有選民隱瞞自己真實的投票意向、拿不定主意，以及網上民調抽樣不準確等，亦會影響民調的準確度。

想了解更多，請即點閱：美國大選2020｜拜登料壓倒性大勝 問題是：民調可信嗎？

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

６ 特朗普稱郵寄投票助長舞弊，這是真的嗎？

英國《衛報》8月20日報道，傳統基金會（Heritage Foundation）發現，過去20年只有143宗選舉相關的刑事定罪牽涉缺席投票（即非親身投票、包括以郵寄方式投票）。它們只佔選票總數的0.00006%。

很多州份容許選民追蹤郵寄選票，並確保當局收妥。政府也會逐一將選票的簽名和登記資料的簽名比較，防止選民身份遭冒充。部分州份限制指定人士領取郵寄選票，甚至要求見證人簽署選票。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】郵寄投票真的助長選舉舞弊？

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

7 什麼是「第三黨」？

幾乎每屆都會有「第三黨」或獨立候選人參選，2020年亦不例外。「第三黨」即是除民主黨及共和黨以外的其他政黨。不過，多年來他們都難以擊敗兩黨對手，或早在初選階段自行退出。

2020年總統選舉的「第三政黨」或獨立候選人眾多，包括：代表「生日黨」（Birthday Party）出戰的美國知名說唱歌手Kanye West、綠黨候選人霍金斯 （Howie Hawkins）及自由黨代表喬根森（Jo Jorgensen）等。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】總統選舉只有民主或共和？ 美國還有「第三黨」

美國大選：圖為2018年10月11日，美國說唱歌手Kanye West（圖）在白宮與總統特朗普見面時發言。（Getty）

8 美國大選2020的勝出者，是否在11月3日正式當選？

選民在11月3日參加大選投票後，選舉人團於12月14日才根據普選結果來投票選出總統。新任國會在2021年1月6日點算選舉人票並公布選舉結果。當選人及副手於2021年1月20日宣誓就任總統及副總統。

美國大選：圖為10月13日，德州選民在票站排隊，準備提前投票。（Reuters）

搖擺州、「紅州」及「藍州」：

哪些州份是搖擺州？

對於搖擺州的劃分，各屆大選的情況和各機構的劃分都有不同。《美國之音》（VOA）10月23日報道，在2020年美國大選中，選舉人票較多、對選舉結果來說很關鍵的搖擺州包括亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、密歇根州（Michigan）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）。

《香港01》根據各方民調、各州過往的社會、經濟和政情演變，選出15個在2020年大選最具風向標意義的州份，向讀者詳細解釋當地的情況。

美國大選：圖為6月18日，俄克拉荷馬州塔爾薩市的美國總統特朗普支持者，帶同印有特朗普照片的國旗，參加他的競選集會。（Getty）

哪些州份是「紅州」？

「紅州」是指在大選中慣性投票給共和黨總統候選人的州。最近數十年，在歷屆美國總統大選中穩定支持共和黨的州份，都位於遠離沿海地區的中西部平原和山地，如猶他州（Utah）、堪薩斯州（Kansas）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）和愛達荷州（Idaho）等。

根據美國國家教育統計中心（NCES）、弗雷德・哈奇研究所（FRED）及皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，「紅州」人口的教育水平及家庭收入都比「藍州」人口低，其宗教虔誠度明顯高於其他州。

哪些州份是「藍州」？

「藍州」是指在大選中慣性投票給民主黨總統候選人的州。以2000年以來的四次總統大選結果作分類，「死忠」藍營的州份在地理上都集中在美國東西兩岸。如華盛頓州（State of Washington）、加州（California）、紐約州（New York）及新澤西州（New Jersey）等也是「藍州」。

「藍州」人口的教育水平、家庭收入水平都比「紅州」為高，而其宗教虔誠度更明顯低於其他州。

從不同議題看選民取態：

擁有不同背景的民眾，其取態亦有分別。多倫多大學宗教研究系教授克拉森（Pamela Klassen）5月透過「對話」（The Conversation）網站稱，美國一向有着「利用宗教自由作為動員號召」的歷史。宗教信仰對選民支持的政策及候選人有影響，如保守的福音派信徒支持特朗普及其寬鬆的防疫政策。

（編按：「對話」是一個先在澳洲發起，然後擴展對英美等地的非牟利的媒體。它發布由學者及研究人員撰寫的、沒有版權的新聞文章。）

從美國城市化程度地圖上各州的投票取向，可發現被歸類為城市化程度最高的州份全部都是民主黨的大本營。根據皮尤研究中心的數據，2019年，在擁有學士學位以上的登記選民中，57%的人傾向於支持民主黨，而只有37%的人傾向於共和黨。

美國大選：圖為2013年9月10日，紐約市一名露宿者睡在公園的長椅上，身上蓋着印有美國國旗圖案的毛毯。（Getty）

美國「窮人運動」（Poor People’s Campaign）8月的一份報告指出，拉攏窮人選票對於今屆美國大選將會有決定性影響。全國界定為低收入或貧窮的選民達6,300萬人，其中3,400萬人在2016年大選中沒投票。

愈來愈多的黑人武裝組織與白人至上主義者在街頭發生爭執或對峙，暴力械鬥或一觸即發。種族對於美國大選2020無疑是舉足輕重的議題。特朗普和拜登兩人總體上各自以「法律與秩序」（law and order）和「種族平等」兩個論調試圖主導輿論，來使各自選情獲益。拉丁裔居民是全美人口最多的少數族群，他們的取態亦很重要。

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各州專題報道：

《香港01》製作了有關多個州份的背景及選情的專題報道，包括俄亥俄州（Ohio）、威斯康星州（Wisconsin）、維珍尼亞州（Virginia）、德州（Texas）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、北卡羅來納州（North Carolina）、密蘇里州（Missouri）、明尼蘇達州（Minnesota）、密歇根州（Michigan）、艾奧瓦州（Iowa）、印第安納州（Indiana）、喬治亞州（Georgia）、佛羅里達州（Florida）、阿拉斯加州（Alaska）。