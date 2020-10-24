特朗普或拜登誰人當選　幾時會知？專家說是這一天

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鑑於本次美國2020年總統大選採用了郵寄選票方式，預計大選4天后美國民眾才會知道誰是下一屆總統。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月23日報道，長期為共和黨進行民意調查的倫茨（Frank Luntz） 稱，撇開法律挑戰以及重點選票的情況，拜登在投票日後數天內會經過一些停滯不前的狀況才會最終勝出。他說當票站關閉後，第一批選票點算出來，這會顯示特朗普領先，他可能會大幅領先。而投票給他的人會認為特朗普已勝出。倫茨本身也是策略師。

他說，當郵寄投票開始點算，投票給特朗普會開始覺得他們被搶劫了，他補充說：「我想我們會在（美國時間11月5日）早上前看到端倪。我們將要待到周六（美國時間11月7日）才能確定誰會是下一任總統。

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倫茨認為，雖然特朗普贏得在田納西州納什維爾舉行的最後一場辯論，但他的表現不足以讓他連任。10月22日晚舉行的最後一場辯論比較「平靜」，更集中於問題本身，兩位候選人的辯論集中在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、氣候變化、個人財務和醫療保健等問題。

他說，距離美國大選僅有11天，已經有逾4,700萬張選票已被投出，特朗普想超越此前在全國和搖擺州的民調中取得領先地位的拜登「幾乎不可能」。

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