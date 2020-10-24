玻利維亞大選結果出爐　阿爾塞取得壓倒性勝利

玻利維亞（Bolivia）前總統莫拉雷斯（Evo Morales）所屬政黨再度「回朝」。最高選舉法院10月23日宣布「爭取社會主義運動」（Movement Towards Socialism，MAS）候選人、前經濟部長阿爾塞（Luis Arce）在10月18日舉行的總統選舉中獲勝。

最終點票結果是阿爾塞獲得55.1%的選票，其主要對手公民社群黨候選人、中間派的前總統梅薩（Carlos Mesa）獲得28.83%的選票，另一位來自名為「我們相信」（Creemos）的政黨的候選人卡馬喬（Luis Fernando Camacho），獲得14%的選票。

「爭取社會主義運動」政黨亦成為國會兩院多數派，不過在兩院都未能取得三分二議席。

圖為後來當選成為玻利維亞總統的阿爾塞（左）在選舉於10月19日結束後，於該國行政首都拉巴斯出席記者會。（AP）

現年57歲的阿爾塞，是前總統莫拉雷斯「欽點」的候選人。阿爾塞曾先後在莫拉雷斯三屆政府中擔任經濟和公共財政部長（Minister of Economy and Public Finance）。

他23日在Twitter發文，稱政府面對最大挑戰是在和平中重建國家，讓所有玻利維亞人重拾歡樂、穩定以及希望。他說不會讓那些相信政府的人失望。

¡Gracias mi querida #Bolivia! Recibimos este mandato democrático con mucha humildad. Ahora nuestro gran desafío es reconstruir la Patria, recuperar la estabilidad y la esperanza para todas y todos los bolivianos. No defraudaremos la confianza del pueblo. https://t.co/GSidBDdi7I — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 23, 2020

是次選舉結果出爐，也標誌上該國亂局告一段落。2019年11月，時任總統莫拉雷斯不理任期限制企圖第四度擔任總統，以及被指在選舉中舞弊，觸發民眾上街示威。他最終被迫辭職，現居於阿根廷。

時任參議院第二副議長阿涅斯（Jeanine Añez）在莫拉雷斯下台後就任臨時總統，臨時政府隨後決定重新舉行大選，定於2020年5月3日舉行，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而數次推遲。