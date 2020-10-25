【英國脫歐】首相約翰遜想待美國大選結束後才就無協議脫歐做決定

英媒10月24日稱歐盟負責英國脫歐談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）以審慎樂觀的態度看待英歐談判能否取得進展。不過英國《觀察家報》10月25日引述英國前官員稱，首相約翰遜（Boris Johnson）想待到美國大選2020結束後，才就無協議脫歐做決定。

《星期日電訊報》24日指，巴尼耶計劃把倫敦的行程延長至28日。而歐盟談判團25日會返回歐盟總部所在地、比利時首都布魯塞爾。報道指，英國代表團29日前往布魯塞爾參與多輪會談，讓31日成為決定雙方是否可以達成協議的最後期限。

正當歐盟認為談判正在進入軌道之際，英國駐歐盟前大使伊萬・羅傑斯（Ivan Rogers）告訴《觀察家報》稱多個歐洲國家的部長及官員相信，英國首相約翰遜（Boris Johnson）會等待美國大選2020結果出爐後，再就是否無協議脫歐作出最終決定。

伊萬・羅傑斯稱約翰遜認為，如特朗普再當選，情況對他有利。約翰遜會待到美國大選結果出爐後，才決定是否讓英國冒上無協議脫歐的風險。伊萬・羅傑斯稱他最近數周與一些歐洲國家的部長及官員談過，他們都認為約翰遜在利用時間下注，如特朗普最終勝出，約翰遜會更傾向無協議脫歐。