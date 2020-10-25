美國大選點票速度難如以往　「選舉日」或變「選舉月」

2020年美國大選的投票日為11月3日，惟從一些情況看來，大選結果很有可以無論在香港時間11月4日出爐，甚至有可能待上數周才公布。

先不說美國總統特朗普（Donald Trump）對郵寄投票這個今年廣為選民採用的投票方式表明反對，他可能在投票日或之後進行法律挑戰，甚至要求重點選票的風險，點算大量郵寄選票本來就是一項大工程。

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大半年來都未有消退跡象，將會有更多人使用郵寄投票。皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年10月9日的民意調查發現，約有39%受訪已登記選民稱，他們打算進行「缺席投票」（Absentee Voting）或郵遞投票，或是已經這麼做了。美國選舉協助委員會（EAC）網站的資料顯示，2016年大選時只有近24%選票是透過郵遞投票的方式投下。

除了選票數量增加，部分州接受在選舉日後多天才送抵選舉辦公室的郵遞選票，選票在不同時間抵達工作人員跟前，會令他們需要更多時間處理。這會令選舉結果可能要在選舉日後數周才出爐，選舉日或變「選舉月」。

不止富有經驗的選戰策略師預料結果會延遲公布，美國民眾亦已有心理準備。美國政治新聞網站Politico及莫寧諮詢公司（Morning Consult）9月28日公布的民調顯示，66%美國選民不預期大選結果能在11月3日的晚上出爐，只有20%人相信能在當日公布當選者。