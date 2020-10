美國大選2020｜班農團隊爆拜登兒子Hunter Biden性愛片　真偽難辨

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)之子亨特(Biden Hunter)的「電郵門」醜聞愈揭愈黑,美國白宮前首席策略師班農(Steve Bannon)有份創設的媒體網站GTV於10月24日獨家發布疑似是亨特與3名女子的性愛影片及截圖。不過從內容看來,難以確定影片「男主角」就是亨特。

GTV由流亡美國的中國商人郭文貴,以及已被控詐欺的班農在2020年4月創立。在GTV於24日上載的影片中,前段是郭文貴發言的內容,中間部分是不雅影片,片末部分附有字幕,其中一句稱拜登是「100%受中國共產黨控制。」

圖為美國時任副總統的拜登(圖中)在2013年12年5日與其子亨特來到中國北京訪問。圖右女子為拜登孫女芬尼根。(Getty)

影片標題為Exclusive! Hunter Biden's Sex Tapes, The CCP's "BGY" Infiltration in the U.S., Evil Alliance to Dominate the World ,內容稱是亨特與3名身份不明女子的床上影片,其中一則影片中,一名相貌不明的女子用腳撫弄男性下體。一些媒體報道稱,片中女子有未成年少女,即當時僅14歲的亨特的姪女,亨特已故哥哥博・拜登(Beau Biden)之女納塔利(Natalie Biden)。

博・拜登死後,亨特在本身已婚的情況下,與博的遺孀哈莉(Hallie Olivere Biden)發生不倫戀。亨特甚至為此與結婚20年的妻子凱瑟琳(Kathleen Buhle)離婚。不過亨特最後與哈莉還是分手收場。

外界暫時未能確定影片是否疑似來自那部被稱為「來自地獄的手提電腦」。4月一名男子在特拉華州威爾明頓(Wilmington)將一部筆記型電腦送往維修但未有如期取回,店主檢視它的資料後交予美國聯邦調查局(FBI),同時將硬碟副本交給現任美國總統特朗普(Donald Trump)私人律師的朱利亞尼(Rudy Giuliani)。

班農及朱利亞尼合作向美國媒體供應這些資料,包最先在10月14日報道這「電腦門」的《紐約郵報》。有份報道此事的媒體都嚴格把關,沒刊登涉及性愛場面的照片。

這段影片中還穿插一些照片,而來到「核心」部分,由於光線非常昏暗,無法讓人辨認到「男主角」是否真的是亨特。即使「男主角」有疑似吸食含有毒品煙捲而點着打火機的場面,還是無法令人看清男子的面容。

GTV網站發布的這則影片中,部分影片片尾有以下字幕內容「感謝江志誠、吳征、東方集團主席張宏偉先生與其他不具名的戰友提供照片」。

距離美國大選2020僅8天,有美國華府觀察家報認為,這些影片和照片在美國大選2020進入倒數階段時發布,顯示美國總統特朗普(Donald Trump)希望把拜登家族描繪成腐敗與道德淪喪的人。