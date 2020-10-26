美國大選2020｜班農團隊爆拜登兒子Hunter Biden性愛片　真偽難辨

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子亨特（Biden Hunter）的「電郵門」醜聞愈揭愈黑，美國白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）有份創設的媒體網站GTV於10月24日獨家發布疑似是亨特與3名女子的性愛影片及截圖。不過從內容看來，難以確定影片「男主角」就是亨特。

GTV由流亡美國的中國商人郭文貴，以及已被控詐欺的班農在2020年4月創立。在GTV於24日上載的影片中，前段是郭文貴發言的內容，中間部分是不雅影片，片末部分附有字幕，其中一句稱拜登是「100%受中國共產黨控制。」

圖為美國時任副總統的拜登（圖中）在2013年12年5日與其子亨特來到中國北京訪問。圖右女子為拜登孫女芬尼根。（Getty）

影片標題為Exclusive! Hunter Biden's Sex Tapes, The CCP's "BGY" Infiltration in the U.S., Evil Alliance to Dominate the World ，內容稱是亨特與3名身份不明女子的床上影片，其中一則影片中，一名相貌不明的女子用腳撫弄男性下體。一些媒體報道稱，片中女子有未成年少女，即當時僅14歲的亨特的姪女，亨特已故哥哥博・拜登（Beau Biden）之女納塔利（Natalie Biden）。

博・拜登死後，亨特在本身已婚的情況下，與博的遺孀哈莉（Hallie Olivere Biden）發生不倫戀。亨特甚至為此與結婚20年的妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）離婚。不過亨特最後與哈莉還是分手收場。

↓吸毒、嫖妓、與大嫂發生關係 點圖了解更多亨特過去的新聞：

+ 2 + 2 + 2

外界暫時未能確定影片是否疑似來自那部被稱為「來自地獄的手提電腦」。4月一名男子在特拉華州威爾明頓（Wilmington）將一部筆記型電腦送往維修但未有如期取回，店主檢視它的資料後交予美國聯邦調查局（FBI），同時將硬碟副本交給現任美國總統特朗普（Donald Trump）私人律師的朱利亞尼（Rudy Giuliani）。

班農及朱利亞尼合作向美國媒體供應這些資料，包最先在10月14日報道這「電腦門」的《紐約郵報》。有份報道此事的媒體都嚴格把關，沒刊登涉及性愛場面的照片。

這段影片中還穿插一些照片，而來到「核心」部分，由於光線非常昏暗，無法讓人辨認到「男主角」是否真的是亨特。即使「男主角」有疑似吸食含有毒品煙捲而點着打火機的場面，還是無法令人看清男子的面容。

↓拜登大兒子博更優秀卻英年早逝 請點圖了解更多：

GTV網站發布的這則影片中，部分影片片尾有以下字幕內容「感謝江志誠、吳征、東方集團主席張宏偉先生與其他不具名的戰友提供照片」。

距離美國大選2020僅8天，有美國華府觀察家報認為，這些影片和照片在美國大選2020進入倒數階段時發布，顯示美國總統特朗普（Donald Trump）希望把拜登家族描繪成腐敗與道德淪喪的人。