中國對6家美國媒體駐華分社採取反制措施

中國回應美國上周將6間中國媒體列為「外國使團」，10月26日採取反制措施。外交部網站公布要求6間美國媒體駐華分社在7天內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

外交部網站稱這6間機構包括美國廣播公司（American Broadcasting Company）、洛杉磯時報（Los Angeles Times）、明尼蘇達公共電台（Minnesota Public Radio）、美國國家事務出版公司、新聞周刊（Newsweek）、美國專題新聞社。

外交部發言人趙立堅稱中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。

他說中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步的反制措施。

美國務院6月22日宣布，央視、中國新聞社、《人民日報》和《環球時報》4間中國媒體被指是中國政府的喉舌，被列為「外國使團」。

美國務院2月宣布將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行商以及《人民日報》總代理美國海天發展列為「外國使團」。

按照美國務院規定，列為「外國使團」的公司必須披露僱員名單、僱傭和解僱決定，並向國務院登記他們在美國租賃或擁有的房產。另外，在租賃或購買新的美國房產之前，他們還須事先獲得批准。