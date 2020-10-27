美國大選2020｜巴雷特就任最高法院大法官　特朗普決戰日前的勝利

美國參議院美國時間10月26日通過提名，巴雷特（Amy Coney Barrett）宣誓擔任最高法院大法官。她同日傍晚在白宮宣誓就職。她稱會公正地履行職責。其就職可說是美國總統特朗普（Donald Trump）在美國大選2020舉行前的一項勝利。

由美國共和黨控制的參議院10月26日表決通過提名。共和黨在參院佔53席，當日以52票贊成和48票反對，通過對她的提名。

宣誓儀式由最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）主持，在白宮戶外地方進行。最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）負責主持另一場於27日舉行的司法宣誓儀式。

現年48歲的巴雷特在宣誓儀式上稱自己在執行工作時會獨立於「政府各部門以及自己的好惡」（independently of both branches [of government] and of my own preferences）。巴雷特亦就參議院對她的有信心致謝。

她在就職演說亦稱，法官的工作是，拒絕個人在政策上的偏好對自己產生影響，做不到的話就是失職。

巴雷特的任命將對美國數代人未來影響深遠，不論在司法或是社會等方面。民主黨及共和黨都認為她入職最高法院加快，應與美國大選2020可能發生「驗票爭議」有關。此外巴雷特加入美國最高法院，令該院現有9名大法官，而保守派優勢因為她加入，擴大至6比3。

她的任命亦被視為朗普捍衛保守精神、討好共和黨選民的操作。難怪民主黨出力阻撓，而美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦說，巴雷特的就職是「倉促而前所未見」的，這是強烈提醒每個美國人「您的投票很重要」。