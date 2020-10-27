事業家庭兩兼得堪稱女性典範？　巴雷特形象無可挑剔佔盡優勢

美國參議院通過提名，巴雷特（Amy Coney Barrett）10月26日宣誓出任最高法院大法官。她除了是虔誠的天主教徒，還是七名孩子的母親，事業有成而且持家有道，被視為在職媽媽的典範。這種看來無可挑剔的形象助了共和黨一臂之力，使到提名能夠迅速於大選前獲通過。

從總統特朗普（Donald Trump）正式宣布提名巴雷特出任大法官以來，她作為在職媽媽的身份就不斷被提起。「埃米（巴雷特的名字）不止是一位傑出的學者和法官。她還是一位極度委身的媽媽。她的家庭是埃米重要的一部份。」特朗普如此介紹巴雷特。

到了參議院舉行的聽證會，共和黨議員也不時強調巴雷特作為母親的身份。共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）說：「身為七名孩子的母親，巴雷特法官清楚明白醫療保健的重要。」也有其他人形容她是有「七名美麗孩子」的「非凡母親」。

巴雷特的形象可說是無可挑剔。她不但事業有成，還能夠兼顧家庭，甚至有虔誠的信仰生活，聰明而且端莊，是傳統女性的典範。《Sisters in Hate》作者達比（Seyward Darby）指出，女性長久以來帶有不同的象徵，她們是妻子、母親和需要其他人保護的脆弱個體。不過這種形象不一定是個弱點，反而可以是一張王牌。

有支持巴雷特出任大法官的人認為，批評巴雷特就等於批評所有女性和母親。白宮前發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）曾發文指，如果自由派真的在乎女性賦權，就應該稱讚巴雷特。這種論調似乎奏效。莫寧諮詢公司（Morning Consult）的民調顯示，51%的選民支持巴雷特出任大法官，包括32%的民主黨選民和44%獨立選民也表態贊成，情況跟兩年前身陷性侵醜聞的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）大有不同。或是正因如此，民主黨一直主要質疑巴雷特的保守立場以及確認提名的過程倉促，而不是她的品格。

現實卻不是每個人都如巴雷特一樣「完美」。達比指出，右翼人士傾向將巴雷特這種女性視為完美的典範，但問題是同時意味不符合這種條件的人就不能稱為是「好」，變相將單親媽媽、有色人種媽媽和不打算生育的婦女視為「不夠好」。因此部份人認為，過份高舉巴雷特作為女性、妻子和母親的「好」，將為其他女性帶來負面的影響。