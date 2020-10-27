美國群眾響應兩黨呼籲提前投票　料將達1億人破紀錄

2020年美國大選11月3日舉行，各州提前投票已經進行，截至10月26日已超過6200萬人提前投票，打破過去所有紀錄。外界預料至11月3日提前投票數字可達到1億人，並估計大選最終會創下高投票率，成為美國近代最多人參與的大選。

圖為10月25日在紐約一個投票站，大量選民排隊提前投票。（Reuters）

提前投票包括親身提前前往票站，及使用郵寄投票。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，為避免投票日大量的人群聚集，部分州分鼓勵提早投票，得到民主黨支持者的響應。

有更多的民主黨支持者登記使用郵寄投票，但同時有更多的共和黨支持者響應特朗普（Donald Trump）針對「郵寄投票會造成舞弊」的呼籲，提前親身前往票站投票。雙方數字加起來，打破過去提前投票的所有紀錄。

以德州為例，截至26日已有740萬人投票，在上屆大選2016年，整體投票人數為900萬人。其他如蒙大拿州、北卡羅來納州、田納西州及喬治亞州，提前投票的數字亦已達到2016年大選的65%。美聯社報道估計，今屆大選最終投票率或超越1.5億，成為美國自1908年以來最高投票率的大選。

圖為10月26日在華盛頓一個票務中心，正在收集提前提票的郵寄選票。（Reuters）

美國媒體分析指出，因郵寄投票容易出錯造成廢票，更多民主黨支持者使用郵寄投票或會對民主黨不利。但亦有指出因多州鼓勵提前投票，更多人投票或可抵銷郵寄投票出錯的數字。由於現在未進入公布點票階段，提早投票對哪一方更有利還是未知數。

美國全國公共廣播電台（NPR）報道，指根據塔夫茨大學調查，有更多的年輕人選擇提前投票。而年輕人投票多少對選情有重大影響，意味這次的選舉會更難預測。

由於各州點票規則不同，部分容許提早點票以便點算郵寄投票，部分只准大選結束才開始點票，各州開票速度都不一樣，意味選舉最終結果可能要更多時間才能定奪。