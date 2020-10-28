一分鐘看世界｜美國大選高投票率、中東反法國浪潮、大法官巴雷特

今天是10月28日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選料高投票率

距離美國大選只剩一周時間，在兩黨呼籲、明星效應下，提前投票人數已經達到破紀錄的6200萬，外界預料至11月3日提前投票數字可達到1億人，並估計大選最終會創下高投票率。隨着競爭日趨白熱化，兩人不斷就新冠疫情問題爭拗，民主黨拜登（Joe Biden）趁最後階段到「紅州」喬治亞州搶票，民調結果顯示，他在6大關鍵搖擺州仍領先總統特朗普（Donald Trump）。

▼想知道還有哪些演藝名人已經提前投票，請點擊以下圖輯：

+ 5 + 5 + 5

中東反法國浪潮

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾打擊「伊斯蘭分裂主義」，又表明不會限制國民展示有關伊斯蘭教先知漫畫的自由後，引發伊斯蘭世界民眾不滿，繼土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）批評馬克龍需要「接受精神治療」後，他再呼籲罷買法國貨，中東多個阿拉伯國家民眾加入罷買法國貨行列，企業撤下法國品牌的產品。

巴雷特出任大法官

美國參議院正式通過巴雷特（Amy Coney Barrett）的大法官提名，她宣誓出任最高法院大法官，令這場共和黨與民主黨之間的鬥爭告一段落。巴雷特形象佳，被視為在職媽媽典範，此令民主黨難阻撓任命通過，使得提名能夠迅速於大選前通過，但共和黨在大選前閃電確認大法官，也突顯該黨的政治算計。

歐洲變疫情中心

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲已成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中心，全球過去一周新增病例有46%來自歐洲，三分一死亡個案也來自歐洲。各界正盼待新冠疫苗的好消息，其中牛津疫苗宣告成功令年輕人及老人產生免疫反應，但英國也有研究傳來壞消息，結果指部分康復者出現智力受損情況。

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