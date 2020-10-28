美國大選｜右翼美媒爆神秘拜登兒子錄音　疑形容何志平為中國間諜

距離2020年美國大選不足一周，美國右翼媒體National Pulse在10月27日突然公開一段聲稱是民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）的錄音，疑似是亨特的男子當時談及香港前民政事務局局長何志平，並把何志平形容為中國間諜頭目（spy chief of China）。外界目前未能證實錄音真偽。

National Pulse報道，該報社取得的錄音檔案名為Most Genius Sh*t Ever，但報道未有講述錄音是在何時或在何地錄下。

在錄音內，疑似是亨特的男子先談到自己接到父親電話，講述有關《紐約時報》致電的事，但他稱，最後是由他的老拍檔埃里克（Eric）去應付而不是他自己，他形容該位老拍檔一直在傷害他。

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該男子之後又談到有另一名《紐約時報》打電話給他，詢問有關作為何志平（法律）代表一事，他形容何志平是「該死的中國間諜頭目」（fxxking spy chief of China），並提到何志平跟他的拍檔創辦公司。

抱怨生意拍檔消失

男子之後不斷抱怨自己的生意拍檔突然消失，「這個全世界最有錢的男人就消失了，他是我的生意拍檔。」National Pulse報道，該生意拍檔是指中國華信能源董事局主席葉簡明。男子又談到自己之後接到紐約南區聯邦檢察官的電話，說生意夥伴德文（Devon）指認他去為一件刑事案件作證，卻沒有告訴他。

美國《紐約郵報》之前獨家報道，中國富豪葉簡明曾向亨特提供三年合約，為華信能源擔任顧問，《紐郵》取得的文件也包括一份2017年9月執行的律師委聘書，內容是香港民政事務局前局長何志平，以中華能源基金會常務副主席兼秘書長的身份，同意向亨特支付100萬美元的聘用定金，諮詢牽涉美國律師事務所或律師僱用和法律分析的意見。