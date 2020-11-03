美國大選2020・懶人包｜特朗普與拜登政綱　管治美國誰更有蹺？

相較往屆大選，2020年美國大選尤其不講究政綱。選民不在意政綱，候選人也不強調政綱。然而即便是「不以常理出牌」的特朗普，在過去幾年間也反映出了其相對明顯的政策傾向。 綜合兩位2020美國總統競選人的公開選舉政綱，以及兩人過往傾向和相關表態，我們可以梳理出一下的大致脈絡。

特朗普（Donald Trump）：共和黨，74歲，2017年至2021年擔任美國總統。

拜登（Joe Biden）：民主黨，78歲，1973年至2009年任特拉華州聯邦參議員；2009年至2017年擔任美國副總統。

經濟

特朗普（放任鬆綁）

1. 相信滴漏效應（Trickle-down effect），進一步減稅

2. 重視GDP和股市增長

3. 以政治手段促使製造業崗位回流

4. 主張低利率、量化寬鬆

5. 相信自由市場，放寬規管，鍾情優勝劣汰多過托底式政策

6. 鬆綁環境政策，全面加大傳統能源開採、加工和出口

拜登（規管調控）

1. 調高年收入$40萬美元以上群體的稅率

2. 針對工薪階層的醫療、托兒需求提供退稅

3. 調整聯邦採購方案和產業補貼，鼓勵「美國製造」

4. 協調科創、風投等美國優勢資源，發展朝陽產業

5. 鼓勵工會，修訂破產法和勞工保險，改善中小企業及僱員權益

6. 全面加強減排規管，致力推動可持續能源轉型

社會

特朗普（保守主義）

1. 反對「奧巴馬醫保」，主張私人醫保；加速藥物審批，通過市場競爭降低藥物價格

2. 重點加強基礎設施建設

3. 加強警隊等執法部門權益，維護「法律和秩序」

4. 加強邊境管控，美墨邊境建牆，強調驅逐非法移民

5. 打擊毒品問題

6. 保護現役及退伍軍人權益

7. 鞏固基督教教會的社會及政治影響力

拜登（弱勢平權）

1. 擴大醫療保健計劃，通過退稅等手段確保醫療支出不超過家庭收入的8.5%

2. 為政府公職聘用更多少數族裔，研究就黑奴和種族隔離政策補償黑人

3. 資助社區大學和大學，通過教育鞏固中產階級

4. 着重推動男女平權及LGBTQ權益

5. 全面加強槍支管控

6. 延續「追夢者」計劃，加強對非法移民的治理與管控

7. 廢除死刑

外交

特朗普（實力比拼）

1. 削弱國際多邊框架，提升美國作為強國的影響力

2.「美國優先」，戰略收縮，卸下美國部分國際責任，包括政治、軍事、人文社會、環境治理等

3. "Maximum Pressure and Engagement"，以強勢施壓換取讓步，重視可量化的收益

4. 將中國視為首要打壓對象，促使各國站隊，從政治、輿論、科技等領域合縱遏制中國

拜登（多邊主義）

1. 重返並鞏固國際多邊框架，恢復美國領導性角色

2. 主張價值觀外交，推廣民主、自由等傳統美國政治理念

3. 適當收縮美國全球軍事佈局

4. 組建講求「規則」和「民主」的國家聯盟，應對中國等國的潛在挑戰