韓國升至72人接種流感疫苗後死亡　馬來西亞停用兩款疫苗

韓國疾病管理廳10月29日公布，境內接種流感疫苗後死亡的累計病例升至72宗。管理廳稱，死因個案與疫苗接種的關聯性極低，因此毋須重新檢測疫苗或叫停接種計劃。 這次風波引起多方關注，馬來西亞衛生部10月28日宣布，會暫時停用兩款涉事流感疫苗，分別是韓國SK Bioscience的SKYCellflu Quadrivalent疫苗，及法國賽諾菲集團（Sanofi）的VaxigripTetra疫苗。

圖為10月16日西班牙巴塞羅那的醫護工人在臨時疫苗中心為一名男子施打流感疫苗。（Getty）

據韓國所指，72宗個案死者的死亡時間多數集中在10月第三周，亦即年滿70歲以上人士開始接種疫苗的時間。在72宗死亡個案中，死者為80多歲的死亡個案有31宗，為70多歲的同樣有31宗，60多歲的佔2宗，60歲以下的佔8宗。

管理廳29日召開受害調查組緊急會議，分析新增的25宗個案。調查顯示，其中不存在過敏休克，以及同一天接種同一批號疫苗後出現重症以上異常反應的個案。

這次風波引起多個韓國以外地區關注，馬來西亞衛生部10月28日公布，會暫時停用兩款涉事疫苗，包括韓國SK Bioscience製造的SKYCellflu Quadrivalent疫苗，及法國賽諾菲製造的VaxigripTetra疫苗。在此之前的10月25日，新加坡已表示會停用該兩款疫苗。