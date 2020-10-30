一分鐘看世界｜法國教堂斬首案、美國華裔選民世代分野、李明博案

今天是10月30日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

法國尼斯教堂斬首案

法國城市尼斯（Nice）10月29日發生持刀殺人案，至少3人死亡、多人受傷，包括一名婦人在尼斯聖母院教堂遭斬首，警方拘捕一名21歲突尼斯裔疑犯，他在被捕後仍高叫「真主偉大」。同日再有與法國有關的襲擊案發生，包括在法國亞維儂（Avignon）有高呼「真主偉大」的男子持手槍恐嚇途人、法國駐沙特吉達領事館則有警衛遭刀傷，隨着連串事件發生，總統馬克龍下令加強保安，同時更令人關注法國近日與多個穆斯林國家關係惡化的事件......（點擊了解更多）

+ 2 + 2 + 2

華裔選民世代分野

美國大選進入最後倒數階段，選戰白熱化，美國國土安全部前幕僚長泰勒（Miles Taylor）突然承認自己就是2018年投書《紐約時報》大罵總統特朗普（Donald Trump）的神秘執筆人，引來特朗普回擊「而我不知他是誰」。至於外界關心的「中國」議題，民主黨候選人拜登的顧問就表示，若果拜登當選，將立即和主要盟友磋商，決定美國對中國關稅的命運，「中國」是這屆大選的重點話題，究竟在美生活多年的歸化華裔選民又是怎麼看？原來存在世代分野......（點擊了解更多）

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Facebook對右翼存偏見？

Facebook、Google及Twitter的3名行政總裁，分別在10月28日被召往美國國會遙距出席參議院聽證會。Facebook及Google早前被國會針對指控壟斷市場造成不公，最新的指控還包括侵犯「言論自由」，阻礙右翼言論散播。社交媒體真的對保守派言論或共和黨存在偏見嗎......（點擊了解更多）

韓國總統悲劇命運未變

韓國最高法院駁回前總統李明博上訴，維持二審判決，李明博貪污受賄罪成立，維持17年有期徒刑。李明博受刑基本確定，將再次被收監。韓國獨有的政治歷史再度重演.....（點擊了解更多）

圖為2018年9月，前總統李明博被捕後準備受審。文在寅在上任後積極調查前政府的貪污罪證，被指是針對李明博的政治報復。（Getty）

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