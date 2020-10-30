特朗普到佛州拉票　吹捧經濟成果　再反對封城抗疫

美國大選2020｜距離美國總統選舉投票日尚餘四日，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月29日先後到關鍵搖擺州佛羅里達州拉票。特朗普吹捧美國的第三季經濟增長強勁，並再表明反對因應疫情實施封鎖措施。

特朗普到坦帕（Tampa）出席競選集會，向數以千計的支持者發表演說。他提到美國最新公布的經濟數據，形容是半世紀以來商界最大的事情。特朗普笑言：「你能夠想像失去這個人嗎？你能夠想像嗎？」他指，有信心成功連任。

對於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，特朗普再反對實施封鎖措施，「民眾已經很累，他們不能再這樣做」。他向支持者指，如果沒法減少社交接觸，就應該戴口罩，不過指出最重要的是，即使確診也能夠康復。

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特朗普原定同日再到關鍵搖擺州北卡羅來納州拉票，但因為天氣問題取消。特朗普10月30日將前往三個上中西部州份，並將於10月31日到賓夕法尼亞州舉行集會，選前最後48小時再穿梭佛州、密歇根州、喬治亞州和賓夕法尼亞州拉票。

拜登同日亦到佛州拉票。根據路透社／益普索10月28日公布的民調顯示，特朗普和拜登於佛州的支持度不分上下，拜登支持度為49%，僅以2個百分點領先特朗普。佛州有29張選舉人票，對選舉最終結果有關鍵作用。