拜登再打疫情牌批特朗普舉白旗　稱佛州掌選舉關鍵

美國大選2020｜距離美國總統選舉投票日尚餘四日。繼總統特朗普（Donald Trump）後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月29日同樣到關鍵搖擺州佛羅里達州拉票。他再次打出疫情牌，指特朗普舉白旗，並質疑經濟復蘇速度已經放緩。

拜登批評特朗普舉行「超級傳播者活動」，指對方多次聲稱美國已經走出疫情低谷，但實情是全國確診個案仍然增加。他指，「特朗普已經舉起白旗，遺棄我們的家人，並向病毒投降」，「不過美國人永不放棄」。

對於美國最新公布的第三季經濟數據，拜登指經濟復蘇速度即使不是停滯，也是已經放緩，形容復蘇對社會最高階層的人有幫助，但數以千萬的在職家庭和小商企業未能受惠。

拜登向支持者表示，他們手握關鍵一票，形容這個國家的心和靈魂存亡取決於佛羅里達州，「如果佛羅里達州變藍，事情就結束了」。

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拜登本周將再到三個四年前被特朗普取下的州份拉票，包括艾奧瓦州、威斯康星州和密歇根州。其中拜登10月31日將聯同前總統奧巴馬（Barack Obama）於密歇根州拉票。他10月30日則會到明尼蘇達州。

特朗普同日亦到佛州拉票。根據路透社／益普索10月28日公布的民調顯示，特朗普和拜登於佛州的支持度不分上下，拜登支持度為49%，僅以2個百分點領先特朗普。佛州有29張選舉人票，對選舉最終結果有關鍵作用。