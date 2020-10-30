解構選舉人票數字遊戲　特朗普距離翻盤有多遠

美國大選2020｜四年前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）贏選票輸選舉，是美國選舉人票制度的最佳教材。今屆總統選舉進入最後倒數階段，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）馬不停蹄穿州過省拉票。到底他們距離入主白宮還有多遠？

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美國的總統選舉不是直接經普選選出。全國50個州依照國會的代表人數，按比例分配選舉人票，再由選舉人根據普選結果選出總統。除了緬因州和內布拉斯加州以外，其餘州份採取「勝者全取」的投票制度。例如如果於人口最多的加州勝出，就會取得全數55張選舉人票。

因此，搖擺州的角色尤其關鍵，足以左右選舉最終結果。根據《香港01》分析，民主黨於深藍淺藍州坐擁210張選舉人票，共和黨則於深紅淺紅州坐擁102張選舉人票，意味有226票來自搖擺州份。拜登和特朗普則分別尚欠60票和168票才能勝出。

拜登穩操勝券？

票從哪裏來呢？假設拜登連同深藍淺藍州再取下希拉里四年前勝出的明尼蘇達州和維珍尼亞州（兩州拜登的支持度平均領先逾8個百分點），仍然只是手握233票，尚餘37票，代表他必須從特朗普四年前取下的州份勝出，才有望入主白宮。

然後再從民調着手，便可以看到拜登的勝算。根據路透社／益普索10月28日公布的民調，拜登於佛羅里達州、亞利桑那州、密歇根州、北卡羅來納州、威斯康星州和賓夕法尼亞州全數領先，其中密歇根州和威斯康星州的領先幅度達9個百分點，其餘的差距介乎1至2個百分點。

假設民調準確，拜登連取兩州，距離270票就只剩餘11票。接下來，拜登只要全力搶攻五大湖地區（Great Lakes Region），包括印第安納州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州，只取其一便有足夠的票數稱王。根據538網站（FiveThirtyEight）綜合的平均民調，上述三州之中，拜登於賓夕法尼亞州最有勝算，反而印第安納州則是特朗普佔優。再者，擁有20票的賓夕法尼亞州一向是民主黨「藍牆」（blue wall）的一部份，因此如果能夠從特朗普手中奪回，對拜登的形勢非常有利。

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如果拜登連同深藍淺藍州，再勝出明尼蘇達州、維珍尼亞州、密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州便足以勝出選舉。（《香港01》網站截圖）

特朗普敗局已定？

反觀特朗普則仍然處於劣勢。特朗普要如何翻盤呢？首先，除了深紅淺紅州，特朗普尚欠168票才能勝出。根據538網站綜合的平均民調，《香港01》評為搖擺州的15個州中，特朗普於其中5個州領先，包括德克薩斯州、俄亥俄州、印第安納州、密蘇里州和阿拉斯加州。假設特朗普全數勝出，意味他有182票，距離270票的門檻還有88票。

回看四年前的教訓，我們都知道民調不是完全準確，當中會有誤差，所以1至3個百分點的領先優勢實際可能只是平手。特朗普於艾奥瓦州、喬治亞州、北卡羅來納州、佛羅里達州和亞利桑那州只是落後3個百分點內，其中艾奥瓦州只是落後0.3個百分點。不過即使他全數取下，仍然只有256票，尚欠11票。

特朗普還有計可施嗎？要攻下餘下的任何一州也絕對不是容易，但當然也不是沒有可能。除了維珍尼亞州和明尼蘇達州以外，其餘的賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州於上屆都給特朗普投下信心一票，今屆也未免一面倒向拜登。其中威斯康星州只有10票，無法直接將特朗普送到白宮，反而取下賓夕法尼亞州或密歇根州便能定奪勝局，也再反映賓夕法尼亞州的重要。

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如果特朗普連同深紅淺紅州，再勝出民調領先和落後幅度較少的搖擺州份，尚欠11票才能成功連任。（《香港01》網站截圖）

當然，目前仍然充滿變數。根據庫克政治報告網（The Cook Political Report）分析，內華達州和新罕布什爾州雖然傾向民主黨（lean Democrat），但只是僅次搖擺（toss up），拜登隨時可能被逆襲。如此一來，整盤棋局便被推倒。

距離選舉日只剩下四日，兩位候選人也盡最後努力拉票。特朗普10月30日將到密歇根州、威斯康星州和明尼蘇達州，10月31日到賓夕法尼亞州舉行集會，選前最後48小時再穿梭佛州、密歇根州、喬治亞州和賓夕法尼亞州拉票。

至於拜登10月30日則會到明尼蘇達州，10月31日將聯同前總統奧巴馬（Barack Obama）於密歇根州拉票，另外也會到特朗普四年前勝出的艾奧瓦州和威斯康星州。拜登本周曾到深紅的喬治亞州拉票，加上副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將到深紅德州造勢，反映民主黨試圖擴大選戰版圖。不過拜登的行程相較輕鬆，逗留家鄉特拉華州的時間較長。到底民主黨對選情的樂觀，會否為特朗普製造讓「紅海」重現的機會，選舉日後自有分曉。