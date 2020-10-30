愛琴海7級地震　土耳其多棟建築倒塌至少4死120傷　有小型海嘯

愛琴海10月30日發生黎克特制7級強烈地震，震央位於土耳其西部對出海域，土耳其第三大城市伊茲密爾（Izmir）有多棟建築物倒塌，部分地區出現小型海嘯，目前未知傷亡情況。希臘居民也感受到強烈地震。 土耳其廣播電視協會（TRT）引述官方部門稱，事件導致至少4人死亡、120人受傷。

倒塌建築或接近20棟

該國內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）表示，目前接到伊茲密爾有6棟建築物倒塌的報告。鄰近省份則有較輕微的損毀情況。但伊茲密爾大都市市長索耶（Tunç Soyer）則表示，倒塌建築物接近20棟。另有環境部官員稱，相信有部分居民遭困在瓦礫下。

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↓大樓瞬間倒塌的片段↓

引發小型海嘯

半島電視台（Al Jazeera）報道，地震觸發伊茲密爾省內的塞費里希薩爾（Seferihisar）出現小型海嘯，官員提醒民眾要離開建築物。

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，所有政府機構將動員幫忙，又稱與所有受地震影響的國民站在一起。

美國地質調查局（USGS）測定該地震為黎克特制7.0級，震源深度10公里，屬淺層地震。至於土耳其部門則把這次地震測定為6.6級。

社交網站出現大量影片與相片，顯示伊茲密爾有多處建築物損毀甚至倒塌：

Terrible footage from İzmir after the earthquake. Many buildings collapsed in the city center, according to local reports. #deprempic.twitter.com/FZobPVgbS8 — İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020

希臘居民有強烈震感

希臘居民同樣感受到這次強烈地震，包括首都雅典的民眾，至於位處震央附近的希臘薩摩斯島（Samos），據希臘媒體報道，大量居民離開住所暫避，部分地方有落石報告，官員呼籲居民不要到沿海地區。