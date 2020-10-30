愛琴海7級地震　土耳其多棟建築倒塌至少6死202傷　有小型海嘯

愛琴海10月30日發生黎克特制7級強烈地震，震央位於土耳其西部對出海域，土耳其第三大城市伊茲密爾（Izmir）有多棟建築物倒塌，部分地區出現小型海嘯，土耳其廣播電視協會（TRT）引述官方部門稱，事件導致至少6人死亡、202人受傷。
希臘居民也感受到強烈地震，當地公共電視台報道，東部薩摩斯島（Samos）也出現小型海嘯，建築物損毀。
倒塌建築或接近20棟
該國內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）表示，目前接到伊茲密爾有6棟建築物倒塌的報告。鄰近省份則有較輕微的損毀情況。但伊茲密爾大都市市長索耶（Tunç Soyer）則表示，倒塌建築物接近20棟。另有環境部官員稱，相信有部分居民遭困在瓦礫下。
↓大樓瞬間倒塌的片段↓
A strong and shallow Magnitude 7.0 #Earthquake has hit near the border of #Greece and #Turkey— Michele Conenna (@mikyspeaker) October 30, 2020
#earthquake pic.twitter.com/X1FqHlQ3vS
引發小型海嘯
半島電視台（Al Jazeera）報道，地震觸發伊茲密爾省內的塞費里希薩爾（Seferihisar）出現小型海嘯，官員提醒民眾要離開建築物。
Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020
This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，所有政府機構將動員幫忙，又稱與所有受地震影響的國民站在一起。
美國地質調查局（USGS）測定該地震為黎克特制7.0級，震源深度10公里，屬淺層地震。至於土耳其部門則把這次地震測定為6.6級。
社交網站出現大量影片與相片，顯示伊茲密爾有多處建築物損毀甚至倒塌：
Terrible footage from İzmir after the earthquake. Many buildings collapsed in the city center, according to local reports. #deprempic.twitter.com/FZobPVgbS8— İlker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020
#izmir 6.6 büyüklüğünde bir #deprem yaşadı.— Alaattin Çağıl 🏡 #EvdeKal (@AlaattinCAGIL) October 30, 2020
Büyük geçmiş olsun 🙏🏻
📍Yer: Bayraklı, Manavkuyu pic.twitter.com/5C58djBE42
希臘居民有強烈震感
希臘居民同樣感受到這次強烈地震，包括首都雅典的民眾，至於位處震央附近的希臘薩摩斯島（Samos），據希臘媒體報道，大量居民離開住所暫避，部分地方有落石報告，官員呼籲居民不要到沿海地區。當地公共電視台指，薩摩斯島也出現小型海嘯，建築物損毀。
10月30日土耳其西部對出海域發生7級地震，震央為圖中黃色星號位置（USGS網站截圖）