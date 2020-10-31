美國NBC指《蘋果日報》委託學者撰寫拜登醜聞報告　黎智英否認

美國全國廣播公司（NBC）10月30日報道，最近在右翼網站流傳、涉及美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）與中共關係的報告可能造假。報道亦指該報告由《蘋果日報》委託美國學者撰寫，不過蘋果日報及創辦人黎智英都否認有關說法。

NBC的報道指，有關報告為長達64頁的「颱風調查」（Typhoon Investigations），由自稱瑞士安全分析員阿斯彭（Martin Aspen）撰寫，不過有調查虛假消息的研究員發現並阿斯彭並無其人，指其照片是由電腦合成。而阿斯彭聲稱工作的地方亦強調沒有該人的記錄。

「颱風調查」最早在9月於網上一個部落格出現，該網主指報告由美國學者鮑爾丁（Christopher Balding）提供。後者表示自己沒有撰寫有關報告，但他之後向NBC聲稱自己有份提供部分內容，指阿斯彭是為了公開報告才虛構的人物。

至於原作者的真正身份，鮑爾丁拒絕披露，稱對方憂慮個人及專業安危，惟他聲稱報告是由蘋果日報委託撰寫。NBC指《蘋果日報》發言人證實曾與鮑爾丁合作。

黎智英：報道損害誠信

香港及台灣《蘋果日報》在報道曝光後發表聲明，強調沒有委託任何人士撰寫任何報告，並與NBC所提及的報告完全無關。同時亦指從來沒收過NBC的查詢，之前都無就事件正式回應，而黎智英都是現在才知悉事件。

黎智英亦在Twitter留言，指助手Mark Simon剛表示自己曾參與該報告，並動用黎智英私人公司的資金進行有關計劃，但由於涉款只有1萬美元，因此無需經由黎智英的批准。他對於報道感到震驚，並指自己的誠信受損。

Mark Simon其後承認委託調查錯誤，因此已經致歉並向黎智英提出辭職。