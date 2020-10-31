美國大選2020｜拜登獲博彩市場睇好　在搖擺州份力壓特朗普

距離美國大選2020尚有4天，多個關鍵州份的形勢仍然緊湊，而博彩市場則看好民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）可以在這些州份擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。

路透社10月30日報道，新西蘭市場預測機構PredictIt指拜登以68個百分點領先特朗普的39個百分點，而英國博彩公司Betfair Exchange認為拜登的勝率為65%，特朗普為35%。

PredictIt的公眾參與負責人詹寧斯（Will Jennings）表示，在14個搖擺州份中，拜登在其中10個州份領先，但他獲勝的機率開始「略微降低」。而Betfair Exchange則指拜登在12個搖擺州份之中，在7個領先。

詹寧斯指出，拜登在北卡羅來納、亞利桑那、密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康星州領先，令他可能在選舉人票中以305票至333票領先特朗普。Betfair Exchange的政治博彩分析師克里什納穆提（Paul Krishnamurty）亦預計拜登將以「超過330張選舉人票」的壓倒性優勢獲勝。

他說，2016年美國大選同一時期，特朗普的競選對手希拉里（Hillary Clinton）在民意調查中只領先對方1.8%，而拜登現時則遙遙領先。希拉里贏得了2016年的普選，但在各州的選舉人團投票中落敗。

克里什納穆提說，佛羅里達州一直是關鍵州份，而且在重要性而言，比起拜登，當地對特朗普更加。如果特朗普無法取得佛羅里達，幾乎無法想像他可以會贏，而據該公司的數據，特朗普在佛羅里達州和喬治亞州分別以54%和55%領先拜登。

多個民意調查都顯示拜登在全國範圍內具有顯著優勢，路透社/益普索（Ipsos）10月28日公布民意調查指出，特朗普在佛羅里達州基本上和拜登打成平手，有49%的受訪者表示會投票給拜登，47%的人則表示票投特朗普。