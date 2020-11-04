【美國大選】長者必投建制派？　細看不同人口結構的取態

美國11月3日舉行大選，代表民主黨出戰的前副總統拜登（Joe Biden）屆時會挑戰尋求連任的共和黨總統特朗普（Donald Trump）。兩黨都用盡方法爭取選民支持，但到底各類選民普遍如何取態？

年輕人：皮尤研究中心（Pew Research Center）發現，於年滿18歲的年輕選民中，在前總統列根（Ronald Reagan）、福特（Gerald Ford）、老布殊（George H. W. Bush）與卡特（Jimmy Carter）時期，更多人會投票給共和黨。但在克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）時期，更多年輕人會投票給民主黨。

千禧年代及「Z世代」（90年代中期至2000年代中期出生）的年輕人擁護自由主義，假如民主黨提名的是桑德斯（Bernie Sanders）等以「民主社會主義」掛帥的候選人，該黨在大選中的戰績或非常樂觀。桑德斯在黨內選戰初期已經獲2個由年輕人領導的團體支持，拜登如何吸納這批人士，勢成為重要課題。

美國大選：圖為2月25日，身處南卡羅來納州查爾斯頓市的民主黨初選參選人桑德斯（左）和拜登（右）在民主黨初選辯論前聊天。（AP）

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

長者：思想偏向保守派、年齡較大的選民在所有選民中的比例正在增加，當地多項民調顯示，在民主黨內，拜登更受長者歡迎。

少數族裔：特朗普2016年大選獲勝後，積極推動反移民政策，而民主黨候選人則經常談到要把「奧巴馬聯盟」的黑人、西班牙裔人、年輕人和女性選民贏回來。加上非裔黑人男子弗洛伊德（George Floyd）之死引起的種族問題，特朗普與拜登就事件的表態亦直接影響黑人或其他少數族裔的投票取向。

美國大選：特朗普在2016年當選美國總統後，積極推動反移民政策。圖為他6月20日在塔爾薩市的俄克拉何馬銀行中心舉行自疫情以來的首場競選集會。（AP）

農村人：全球都邁向城市化，農村規模縮小。自2000年起，居住在城市地區的美國公民增加至4,600萬人。而在人口最密集的州份，往往都更多選民傾向於支持民主黨。

宗教：皮尤研究中心指出，現時全美約有25％公民沒有宗教信仰。社會宗教研究所（PRRI）數據顯示，美國在2018年有41%人是白人基督教徒，低過2008年的54％。而白人福音派同期亦從21％下降至15％，即使這派別的權力正在減弱，但他們仍是活躍選民，而且是特朗普的「死忠」。

美國大選：白人福音派是特朗普的忠實「粉絲」。圖為特朗普的支持者7月11日在紐約州曼哈頓聚集。（AP）

美國新聞網站Axios在2月2日指，上述提到5種人口變化都對大選結果影響很大。黑人選民的支持對拜登而言可能是至關重要。而《國會山》日報則指，年輕選民亦是民主派在大選中的關鍵之一。