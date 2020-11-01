美媒民調：4搖擺州競爭激烈　特朗普失一州亦危險

美國大選2020尚有2天便舉行，從多個民意調查看來，民主、共和兩黨候選人選情吃緊。美媒稱10月31日，美國現任總統特朗普（Donald Trump）2016年大選時在威斯康星州、密歇根州、北卡羅來納州及亞利桑那州4個搖擺州獲勝，只要他在是次選舉中失去其中一州也會令他更難當選。

美媒10月31日公布2020年美國大選最新民調，指民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在威斯康星州（Wisconsin）及密歇根州（Michigan）領先總統特朗普（Donald Trump），同時他在亞利桑那州（Arizona）及北卡羅來納州（North Carolina）領先特朗普的距離已收窄。

美國有線新聞網絡（CNN）10月31日公布其民調結果顯示，拜登在威斯康星州的支持度為52%，特朗普則只有44%。拜登在密歇根州的支持度有53%，特朗普只有41%。在亞利桑那州，拜登的支持度為50%，特朗普的為46%，雙方的差距仍在抽樣誤差值內。拜登在北卡羅來納州的支持度為51%，特朗普的為45%，雙方差距僅比4個百分點的抽樣誤差值稍多。

威斯康星州及密歇根州的白人選民比例較亞利桑那州及北卡羅來納州多，亦較多選民傾向支持拜登。威斯康星州及密歇根州都有61%持大學學歷的白人選民支持拜登。大部分沒有大學學歷的白人選民支持特朗普，在北卡羅來納州，有64%同類選民支持他。

CNN的民調指出，拜登在已提前投票的選民中支持度較高，特朗普則在仍未投票的選民中較受歡迎。因此較晚投票的選民人數，或能主宰選舉結果。