一分鐘看世界｜美國大選2020的危機、歐洲封城、馬克龍惹怒穆斯林

今天是11月2日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國大選的危機
美國大選2020尚有2天便舉行，美國現任總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）盡最後努力四出拉票。對於特朗普來說，這一仗更是不易打。只要他在是次選舉中失去4個關鍵搖擺州中其中一州，也會令他更難當選。而除非拜登在選舉當晚憑靠投票點的選票就已能用壓倒性的優勢遙遙領先，否則隨後從司法機關、各州政府到美國國會的多方爭鬥似難避免，導致美國迎來百年最大憲政危機。此外以下是美國大選倒數2天前，最值得留意的五件事......（點擊了解更多）
↓請點擊瀏覽香港01為是次選舉製作的專頁，緊貼選戰最新消息，以及閱讀深入報道與分析
歐疫情強力反彈
歐洲疫情惡化，多國陸續「重返」封城狀態。法國全國10月30日凌晨零時正式實行二度封城，將至少持續至12月1日。比利時10月30日宣布採取更嚴格的封鎖措施，自11月3日起至12月13日止，所有非必要商店需關閉、維持宵禁。西班牙10月29日國會通過延長全國緊急狀態6個月。英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布由11月5日開始，英格蘭地區封城一個月至12月2日。導致歐洲第二波疫情變得凶險的原因，可能就是疫情本身......（點擊了解更多）
法宗教及民族衝突
法國10月頻頻發生導致人命傷亡的襲擊，包10月29日發生一連串襲擊事件，從那些案件看來，都有宗教及民族衝突的徵兆。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就10月16日一名教師在課堂上展示回教先知漫畫後被人斬首一案，稱捍衛表達自由。中東及南亞等國都有示威者上街反對馬克龍的主張。馬克龍10月31日態度似乎有所軟化，他理解穆斯林對先知穆罕默德漫畫的看法，但這不是行使暴力的藉口。
韓流感疫苗問題
韓國出現接種流感疫苗後死亡的個案，惟疾病管理廳在調查後稱死因與疫苗關聯性低，因此決定繼續推動免費的接種計劃。韓國總統文在寅回應事件時稱希望大眾不要因為過於恐慌而錯過接種疫苗的最好時機。來到29日，境內接種流感疫苗後死亡的累計病例升至72宗。馬來西亞衛生部28日宣布，會暫時停用兩款涉事流感疫苗。新加坡衛生部門10月31日稱經審查後決定恢復使用兩款分別產自韓國及法國的流感疫苗。
韓國流感疫苗：圖為10月23日韓國首爾一處張貼海報，稱鼓勵人們接種流感疫苗。（Reuters）
希臘難民陷苦海
愛琴海地區10月30日發生黎克特制7級地震，地震亦波及土耳其西部城市伊茲密爾（Izmir）。是次地震死亡總數迄今已增至41人，近900人受傷。災民中亦包括異常脆弱的一群——希臘收容的大批難民。他們不但生活環境欠佳，更發現自己能到歐洲其他國家定居的希望愈發渺茫。不止成人為此徬徨，較為年輕及年幼，尤其是沒家長陪同者更是無依無靠，有人成為被虐待及性侵犯的目標，有些則以自殘宣洩情緒，甚至企圖自殺......（點擊了解更多）
編輯精選
必看話題文章
印度醫生付30多萬買「阿拉丁神燈」 騙徒為求「逼真」扮燈神現身
美國大選2020｜票投特朗普或拜登 打開您的雪櫃看看就知道？
撿骷髏回家當擺設 1年後證實是失蹤人士頭骨 驚揭8年前倫常命案
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。