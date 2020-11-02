民調：拜登全國支持度以10個百分點領先特朗普

美國大選2020倒數2天，最新民調發現，美國總統特朗普（Donald Trump）在全國範圍內的支持率仍落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10個百分點，但在12個關鍵的搖擺州，特朗普與拜登的差距已經縮小，兩黨勢均力敵，特朗普有可能如2016年一樣，在不贏得全國普選的情況下，獲得多數選舉人票。

據美國《華爾街日報》11月1日報道，該報和美國全國廣播公司（NBC）聯合進行的一項最新民調顯示，在競選連任的最後幾天裏，特朗普在全國選民中的支持率落後10個百分點，儘管公眾對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情非常焦慮，但特朗普的經濟管理表現獲得了廣泛的認可。

根據此次民調在大選日前對選民意見的最終解讀，民主黨總統候選人、前副總統拜登以52%對42%領先特朗普，與拜登在10月中旬領先11個百分點的情況基本持平。調查發現，女性和老年人尤其反對特朗普，這兩個群體都以兩位數的優勢支持拜登。

然而，調查發現，當戰場範圍縮小到12個州時，競爭會變得更加激烈。拜登在這12個州以51%對45%領先6個百分點，但上個月曾領先10個百分點。

圖為2020年10月30日，特朗普在明尼蘇達州舉行的一場競選活動上發表演說。（AP）

這12個搖擺州包括：亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、艾奧瓦州、緬因州、密歇根州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、新罕布什爾州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康星州。

報道指出，拜登在搖擺州的優勢在民調誤差範圍之內，這與許多搖擺州的民調一致。這些民調顯示，兩黨勢均力敵，特朗普有可能如2016年一樣，在不贏得全國普選的情況下，獲得多數選舉人票。

特朗普最大的優勢之一是，有55%的選民支持就特朗普對經濟的處理，比不支持特朗普的選民多14個百分點。特朗普面臨的最大挑戰之一是，57%的人不贊成他對疫情的處理，比支持率高出17個百分點。