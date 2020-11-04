一分鐘看世界｜特朗普拜登鹿死誰手、美國大選懶人包、維也納恐襲

今天是11月4日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普、拜登鹿死誰手

2020年美國大選（US Election）進入關鍵投票日，全國票站將陸續結束投票。這次選舉被指關乎移民、民族與普世價值之爭，雖然普遍專家認為民主黨拜登勝算高，但現任總統特朗普在選前民調上也有追近趨勢，未知鹿死誰人。這次大選遇上新冠疫情，大量選民郵寄選票，多重因素增加不確定性，出口民調也未必可信，不妨來關注四個可能出現的情景......（點擊了解更多）

美國大選懶人包

美國大選直接一人一票選出總統，趁這次大選不妨了解美國的政治制度與文化，香港01準備的懶人包系列便包括解說美國選舉人票制度、各州點票程序、各州開票時間表、政治術語、10件一定要知的事等。這次選舉除了決定總統是誰外，還有國會與州長選舉，外界關注共和黨能否守住參議院控制權......（點擊了解更多）

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維也納恐襲

奧地利維也納11月2日發生槍擊案，造成至少5人死亡包括槍手，引起國際關注。奧地利是歐洲內槍械管制寬鬆的國家之一，在全球擁槍比率為第12高，且近來歐洲伊斯蘭極端主義升溫，加上在歐洲當前疫情及經濟封鎖造成的社會動盪因素，連這個素來安全的中歐首都也未能幸免，可會是歐洲的混亂先兆......（點擊了解更多）

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歐洲疫情嚴峻

歐洲的新冠肺炎疫情未緩和，繼英格蘭準備封城後，意大利也實施宵禁，瑞士日內瓦宣布進入緊急狀態。世界衛生組織（WHO）表示，歐洲和北美某些國家的新冠病例在過去這個周末激增，各國領導人應加強抗疫......（點擊了解更多）

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