美國大選2020｜特朗普陣營稱已奪佛州　拜登陣營認反勝機會渺茫

美國總統特朗普（川普，Donald Trump）的競選團隊宣稱已拿關鍵的佛羅里達州（Florida），不過美國媒體道報道，佛州選情緊繃。《華盛頓郵報》成為第一家稱特朗普已拿下佛州的主要媒體。

佛州有29張選舉人票，目前仍在點算中，但特朗普競選團隊在Twitter宣稱拿下佛州。

2020年美國大選正在進行，率先在全國538張選舉人票中取得過半270張，便將入主白宮。

美國有線電視新聞網絡（CNN）稱尋求連任的特朗普目前暫以72張選舉人票，落後民主黨候選人拜登（Joe Biden）的89張票。

根據《紐約時報》預測，特朗普贏得佛羅里達州的機率逾95%。特朗普想要連任，一定要拿下這個州。但拜登則尚有其他選擇。

隨着選戰開打，拜登陣營在選戰夜對關鍵的佛州已難予樂觀，幕僚們認為攻下佛州機率渺茫。其實過去數周民主黨領導層對佛州表面上表現樂觀，私下相當緊張。