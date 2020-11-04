美國大選2020｜為何有州份拜登大幅領先後被反超前？

美國大選2020投票結束，各州點票陸續點票。有留意點票結果的讀者，或許會注意到一些州份的投票，會由一方的明顯優勢，逐漸收窄然後另一方反勝。如佛羅里達州就是好例子，為何會這樣？

圖為11月3日，佛羅里達州一個票站的郵寄投票處理中心。（Reuters）

關鍵州份佛羅里達州的點票已有結果，由總統特朗普（Donald Trump）取得勝利。但在點票的時候會發現一開始拜登（Joe Biden）取得明顯優勢，但在最後被特朗普追過。會出現如此的情況，是因為點票的先後次序。

佛州是其中一個可以在選前優先點票的州份，佛州早在10月，可提早點票時候已陸續點票，直至開票時才公開結果。由於提前投票的大多數是民主黨的支持者關係，使開票的瞬間民主黨的票數大升，造成拜登取得明顯優勢的假象。

而當3日投票日的選票結果陸續出現，最終讓雙方的距離縮窄，致特朗普反超前拜登，勝出該州選舉。

不過同樣的情況，也可能出現在目前還沒點票完成的州份，如賓夕法尼亞州。賓州與佛州正好相反，是在大選投票結束，開票時才一次過點票，很多票站在點的都是當日投票，事前投票要待之後才點算。

這意味即使現在特朗普大幅領先，拜登的票數可能會突然後來追上。最終或要待更晚的時間，甚至11月5日才有結果。